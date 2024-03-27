Українська ракета "Нептун" стала небезпечнішою: що пишуть у ЗМІ

"Нептун" за останні роки дуже сильно розвинувся та отримав нові вкрай важливі можливості, пишуть аналітики.

https://glavred.net/ukraine/ukrajinska-raketa-neptun-stala-nebezpechnishoyu-shcho-pishut-u-zmi-10553306.html Посилання скопійоване

На кораблі Костянтин Ольшанський прогримів вибух / Вікіпедія, depositphotos.com/ua

Україна модернізувала "Нептун", яким била по, зокрема, крейсеру "Москва" й уразила корабель росіян "Костянтин Ольшанський". Defense Express пише про "абсолютно нові можливості" цієї ракети.

На думку аналітиків, про "глибоку модернізацію" протикорабельної ракети вказує обрання для неї цілей ураження - "Костянтин Ольшанський".

У статті йдеться про імовірне збільшення дальності ураження "Нептуном" - з 280 км до 400 км.

відео дня

Крім того, модернізований варіант розрахований для цілей, які перебувають безпосередньо в морі, у бухтах чи причалах.

Також аналітики припускають, що у "Нептуна" зʼявилась можливість розподіляти цілі в одночасній атаці, що є складним завданням для забезпечення результативного залпового вогню. Інакше би одночасний пуск "Нептунів" міг призвести до одночасного влучання ракет в один і той же обʼєкт.

ПКР Нептун Українська дозвукова маловисотна протикорабельна ракета. Призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також наземних цілей, передає Вікіпедія. Розроблена Київським конструкторським бюро Луч на основі радянської ракети Х-35, в розробці та виробництві якої брали участь підприємства України. Нептун відрізняється від Х-35 великим розміром і більшою дальністю, а також новою системою управління. Може застосовуватися з кораблів, авіації та наземних пускових установок. Ракета Нептун була прийнята Україною на озброєння в серпні 2020 року.

Костянтин Ольшанський - все, що відомо про ураження корабля РФ

26 березня захисники України атакували корабель "Костянтин Ольшанський" українською ракетою "Нептун". Ушкодження судна ще уточнюються, але точно відомо, що воно зараз небоєздатне.

А проте наймасованішим був удар по Криму у ніч на 24 березня. Внаслідок обстрілу ЗСУ були уражені великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", а також вузол зв'язку та об'єкти інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Успішні атаки Сил оборони України по військових об'єктах в тимчасово окупованому Севастополі можуть завдати серйозних проблем для Чорноморського флоту РФ, підкреслив речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

Він додав, що зв'язок є лише одним із елементів, який можуть втратити російські окупанти в Криму.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред