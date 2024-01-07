Україну чекає похолодання: до населення звернулися з проханням щодо електроенергії

В Україні буде похолодання, наступні два дні очікується негода. Населенню слід знизити споживання електроенергія у пікові години. Про це заявив керівник компанії YASNO Сергій Коваленко.
На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що українцям через похолодання найближчими днями потрібно буде економити електроенергію.
За його словами, знизити споживання електрики слід у пікові години.
"У мене до вас є прохання. Наступні два дні буде холодно. Тому потрібно всім разом знизити споживання в пікові години. Як це зробити ви знаєте. Ви це вже робили. Давайте разом допоможемо один одному", - підкреслив Сергій Коваленко.
Нагадаємо, кандидат географічних наук, метеоролог ігор Кибальчич раніше заявив, що в Україні з 8 по 14 січня серйозно похолодає. У східних, північних і західних областях будуть низькі температури. Температура повітря може знизитися до - 22... - 27 градусів.
Раньше у 8 регіонах України не було світла в деяких районах. Причиною тому були обстріли із повітря з боку російських окупаційних військ.
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