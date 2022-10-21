'Вимикаємо чайники та праски': українцям масово відключають електроенергію

В Україні тимчасово відключають електрику / УНІАН

Тимчасове відключення споживачів електроенергії почалося в Київській області через зростання її споживання.

"В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв'язку з цим в регіоні з 9:20 вимушено почалися тимчасові відключення!",- розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram.

Він закликав усіх жителів області "тотально економити електроенергію".

"Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальні! Споживаємо економно", - написав Кулеба.

Де в Україні відключають електроенергію

У той же час в НЕК Укренерго повідомляє про те, що в п'ятницю буде введено тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в центральних областях.

"Диспетчерський центр Укренерго змушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києва і Київський, Чернігівський, Черкаський, Житомирський область. Це допоможе знизити навантаження на електромережі і дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що диспетчери НЕК приймають рішення про тимчасове відключення, якщо в якомусь регіоні вони бачать зростаюче споживання, а найближчим часом туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування енергетичної інфраструктури.

"Відповідно ваше економне енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень-пам'ятайте про це", - підкреслили в Укренерго.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко раніше заявив, що Україні потрібно готуватися до відключень світла, води і теплопостачання. Причина-ракетні удари Росії, через які пошкоджені об'єкти критичної енергоінфраструктури.

"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - ред.)", - сказав чиновник.

Радник міністра енергетики Олександр Харченко сказав, що в регіонах України можуть тимчасово відключати електроенергію. У зв'язку з обстрілами країни-окупанта РФ пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури країни. Відключати світло будуть для того, щоб спростити фахівцям роботу з відновлення інфраструктурних об'єктів.

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