Ракетний удар по Львову: 30% міста без електроенергії, є перебої з мобільним зв'язком

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про три вибухи на двох об'єктах енергетики в регіоні. Інформації про постраждалих поки немає.
У вівторок, 11 жовтня, у Львові пролунали вибухи - російські окупанти завдали ракетного удару по місту.
Як повідомив мер Андрій Садовий, 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також є перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.
"Ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури Львова. Частина міста знову без електропостачання", - написав Садовий в Telegram.
Мер попросив львів'ян запастися водою, оскільки у Львові після прильотів крім відсутності світла можуть бути також і проблеми з водопостачанням.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про три вибухи на двох об'єктах енергетики в регіоні. Інформації про постраждалих поки немає.
Крім того, у Львові після "прильотів" зникає мобільний зв'язок. Мережа ловить лише в певних місцях.
Як повідомляв Главред, російські загарбники вранці у вівторок, 11 жовтня, атакували дронами-камікадзе Ладижинську теплоелектростанцію у Вінницькій області. Внаслідок цього було пошкоджено енергетичне обладнання станції.
Ракетний удар по Україні 10 жовтня
У понеділок російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Тільки до обіду було випущено 83 ракети, 43 з них були збиті.
Внаслідок обстрілу сталося влучання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.
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