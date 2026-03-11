Міккі Рурк став бездомним: що сталося з невпізнанним актором

Американський актор давно не з'являється на публічних заходах і ось тепер втратив будинок.

https://glavred.net/starnews/mikki-rurk-stal-bezdomnym-chto-sluchilos-s-neuznavaemym-akterom-10747970.html Посилання скопійоване

Міккі Рурк залишився без дому / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

Чому Міккі Рурк залишився без дому

Де він, імовірно, проживає

Американський актор, сценарист і професійний боксер Міккі Рурк, який останнім часом дивує своїм невпізнанним зовнішнім виглядом, став бездомним.

Як пише Page Six, актор офіційно втратив орендований будинок у Лос-Анджелесі.

відео дня

Подивитися фото будинку актора можна тут:

Судові документи показують, що колишня резиденція Рурка на Дрексель-авеню тепер знову перебуває під контролем його орендодавця, Еріка Т. Голді.

Міккі Рурк сильно схуд останнім часом / ua.depositphotos.com

Рішення було винесено в понеділок у Вищому суді округу Лос-Анджелес заочно — це означає, що учасник "Celebrity Big Brother UK", ймовірно, не з'явився в суд для захисту своїх інтересів або не відповів на позов до встановленого судом терміну.

У грудні в суді було подано вимогу до Рурка звільнити будинок протягом трьох днів або виплатити заборгованість по орендній платі в розмірі 59 100 доларів.

У січні 73-річний Руорк був помічений, коли виносив речі з будинку, а днем пізніше на під'їзній доріжці з'явилася вантажівка U-Haul. Тоді стало відомо, що актор з "Залізної людини 2" зупинився у фешенебельному готелі у Вест-Голлівуді, штат Каліфорнія, де номери коштували від 550 доларів за ніч.

Міккі Рурк тепер живе в готелі / Instagram

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Нагадаємо, Главред писав, що популярний у 90-х російський співак Андрій Губін, який кілька днів тому виступив із дивним інтерв'ю, де розніс практично всю російську естраду, назвавши її безталанною, може опинитися пацієнтом психіатричної лікарні.

Раніше також російський актор, путініст Станіслав Дужников, який прославився завдяки ролі Льоні з ситкому "Вороніни", екстремально схуд.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Міккі Рурк Міккі Рурк (справжнє ім'я - Філіп Андре Рурк-молодший) - американський актор і сценарист, професійний боксер. Лауреат премій "Золотий глобус" і BAFTA (2009). Номінант на премію "Оскар" (2009). Світове визнання прийшло до актора з виходом фільму "Дев'ять з половиною тижнів", завдяки якому Рурк здобув титул секс-символу і міцно зайняв місце в плеяді світових кінозірок. Вершиною акторської майстерності Рурка переважною більшістю світових кінокритиків була визнана роль реслера Ренді "Тарана" Робінсона в драмі режисера Д. Аронофскі "Реслер" (2008), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред