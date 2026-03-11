'Очікується зниження температури': синоптик назвала точну дату похолодання в Україні

Максимальна температура повітря 12 березня в більшості областей +12...+18 градусів.

В Україні триває справжня весняна тепла погода, але вже наступного тижня очікується деяке похолодання. Про це на своїй сторінці в Facebook написаласиноптик Наталія Диденко.

"Перспектива. 17 березня очікується зниження температури повітря", - повідомила вона. відео дня

Завтра ж, 12 березня, в Україні знову антициклон і знову багато сонця.

"Максимальна температура повітря завтра в більшості областей +12...+18 градусів!" - порадувала вона прогнозом.

У Києві 12 березня буде сонячно, сухо і тепло, каже Наталія Діденко. Температура повітря підніметься до +15 градусів.

Про особу: Наталія Діденко Наталія Диденко - українська метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Диденко", пише Вікіпедія.

Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, температура повітря найближчої ночі місцями може опуститися до 0 градусів за Цельсієм.

При цьому середня температура повітря 12 березня очікується вночі - близько 3°C, а вдень - близько 13°C. У Карпатах і на узбережжі морів 12-14 березня очікується 8-13°C.

Як повідомляв Главред, у Тернопільській області 10-11 березня очікується ясна, без опадів погода. Вночі та вранці на окремих ділянках можливе обмерзання доріг.

Крім того, в середу, 11 березня, погоду у Львівській області визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. День буде теплим і сонячним. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Нагадаємо, що погода в Україні поступово стає теплішою і сонячнішою. Денна температура підвищується до 7–10º. Цього тижня, до 13 березня, очікується подальше потепління, ночі будуть вже без морозів, можливий ранковий туман, який швидко розсіється.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі і на кілька днів вперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, але і по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

