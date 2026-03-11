Прийде майже літнє тепло: синоптики прогнозують стрибок температури в Тернополі

Температура підніметься до рекордних +18 градусів.

https://glavred.net/synoptic/pridet-pochti-letnee-teplo-sinoptiki-prognoziruyut-skachok-temperatury-v-ternopole-10748093.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Тернополі у четвер

Чи буде на дорогах ожеледиця

Погода в Тернопільській області у четвер, 12 березня, буде ясною. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики наголошують, що вітер завтра буде південно – східного напрямку, 3 – 8 м/с.

відео дня

Температура повітря вночі по області коливатиметься від -2 до +3 градусів, місцями до +7 градусів, а вдень очікується +13…+18 градусів.

Водночас по місті Тернопіль вночі прогнозується від -1 до +1 градуса, але вдень температура підніметься до +15…+17 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Коли в Україну прийде похолодання

Синоптик Наталія Диденко заявила, що зараз в Україні справжня весняна та тепла погода, але вже наступного тижня очікується деяке похолодання.

За її словами, з 17 березня очікується зниження температури повітря.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру кажуть, що погода в Україні 12 березня буде сонячною та теплою. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях, а найнижча температура очікується в Чернігівській та Сумській областях.

У четвер, 12 березня, на Рівненщині очікується по-весняному тепла погода. За даними синоптиків, прогнозується мінлива хмарність, опадів не буде.

На Житомирщині також пануватиме по-справжньому весняна погода. Так, ніч у Житомирі буде прохолодною, із температурою від +1 до -1 градуса, проте ранок швидко перейде у теплий та сонячний день.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред