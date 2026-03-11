Прийде майже літнє тепло: синоптики прогнозують стрибок температури в Тернополі

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Тернополі у четвер
- Чи буде на дорогах ожеледиця
Погода в Тернопільській області у четвер, 12 березня, буде ясною. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптики наголошують, що вітер завтра буде південно – східного напрямку, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вночі по області коливатиметься від -2 до +3 градусів, місцями до +7 градусів, а вдень очікується +13…+18 градусів.
Водночас по місті Тернопіль вночі прогнозується від -1 до +1 градуса, але вдень температура підніметься до +15…+17 градусів.
Коли в Україну прийде похолодання
Синоптик Наталія Диденко заявила, що зараз в Україні справжня весняна та тепла погода, але вже наступного тижня очікується деяке похолодання.
За її словами, з 17 березня очікується зниження температури повітря.
Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру кажуть, що погода в Україні 12 березня буде сонячною та теплою. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях, а найнижча температура очікується в Чернігівській та Сумській областях.
У четвер, 12 березня, на Рівненщині очікується по-весняному тепла погода. За даними синоптиків, прогнозується мінлива хмарність, опадів не буде.
На Житомирщині також пануватиме по-справжньому весняна погода. Так, ніч у Житомирі буде прохолодною, із температурою від +1 до -1 градуса, проте ранок швидко перейде у теплий та сонячний день.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
