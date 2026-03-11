Україна готова до компромісів з РФ, але не з питань суверенітету - Стефанчук

У будь-яких переговорах існують так звані "червоні лінії", які Київ не готовий перетинати.

Україна готова обговорювати компромісні рішення в рамках переговорів прозавершення війни, проте питання суверенітету, незалежності та територіальної цілісності залишаються принциповими. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час спільного брифінгу з президентом німецького парламенту Юлією Клекнер. Про це повідомляє Укрінформ.

За словами спікера парламенту, Україна з перших днів повномасштабної війни демонструє готовність вирішувати питання, пов'язані з конфліктом, дипломатичним шляхом.

Він зазначив, що українська сторона продовжує роботу на переговорному напрямку з метою наблизити закінчення війни. При цьому ефективність переговорного процесу поки залишається обмеженою.

"Поки що складно говорити про високу результативність роботи переговорної групи, проте певні досягнення все ж є. Зокрема, завдяки переговорам українські військові, які перебували в російському полоні, повертаються додому", - підкреслив Стефанчук.

Голова Верховної Ради зазначив, що для України ключовою метою залишається досягнення справедливого і сталого миру.

Він також підкреслив, що в будь-яких переговорах існують так звані "червоні лінії", які Київ не готовий перетинати.

"Йдеться про питання національного суверенітету, територіальної цілісності, незалежності України та права держави самостійно визначати свій шлях. Це ті позиції, за якими Україна не піде на поступки", - заявив Стефанчук.

При цьому він додав, що з інших питань країна готова шукати компромісні рішення.

За словами політика, важливим фактором також залишається позиція іншої сторони переговорів і її реальна зацікавленість у досягненні домовленостей.

Крім того, Стефанчук зазначив, що Україна готова ділитися з партнерами своїм військовим досвідом. Він підкреслив, що сучасні конфлікти, включаючи ситуацію на Близькому Сході, демонструють появу нових тактик і видів озброєння.

За його словами, Україна вже отримала унікальний досвід протидії таким загрозам і готова передавати його союзникам, насамперед країнам ЄС.

На завершення спікер висловив сподівання, що справедливий і стійкий мир настане якомога швидше, оскільки це важливо не тільки для України, але й для міжнародної спільноти.

4 березня президент Зеленський заявив, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США і Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану.

6 березня спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною і Росією очікується додатковий прогрес у найближчі тижні.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Стамбульські домовленості, досягнуті на переговорах щодо війни в 2022 році, вже не відповідають нинішній ситуації.

Про особу: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук - український правознавець і політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скликання з 8 жовтня 2021 року. У 2019-2021 роках - радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019-7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019-7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук і заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

