Буде справжня спека: де різко потепліє до +18

Погода у Миколаєві буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +16 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 12 березня

Коли температура повітря підвищиться до +18 градусів

Де буде сніголавинна небезпека

Погода в Україні 12 березня буде сонячною та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 12 березня погода буде під впливом антициклону. У цей день буде сонячно та сухо, опади не очікуються.

Температура повітря у більшості областей підвищиться до 12-18 градусів тепла. У Києві температура повітря підвищиться до +15 градусів.

Однак вже скоро прийде похолодання. Зниження температури повітря опуститься до 17 березня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 12 березня

В Україні 12 березня буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. Вітер буде південний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Щодо температурного режиму протягом доби, вночі за умов ясного неба, повітря охолоджуватиметься до +3..- 2°, а вдень прогріватись до +12..+17°, дещо прохолодніше в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +16

За даними meteoprog, 12 березня в Україні буде досить тепло. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +4...+16 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській та Сумській областях. Там температура повітря опуститься до +1...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото: meteoprog

Погода 12 березня у Києві

У Києві 12 березня буде малохмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 12-17° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Тернопільській області 10-11 березня очікується ясна, без опадів погода. Вночі та вранці на окремих ділянках можливе обмерзання доріг.

Крім того, в середу, 11 березня, погоду у Львівській області визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. День буде теплим і сонячним. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Нагадаємо, що погода в Україні поступово стає теплішою і сонячнішою. Денна температура підвищується до 7–10º. Цього тижня, до 13 березня, очікується подальше потепління, ночі будуть вже без морозів, можливий ранковий туман, який швидко розсіється.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

