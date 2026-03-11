Ще один шанс: Україна вибилася з "мінусів" у рейтингу букмекерів на Євробачення-2026

Тепер Україні належить втриматися на хиткій доріжці до перемоги на Євробаченні.

Два місяці залишилося до старту Євробачення-2026. Цього року музичний конкурс святкує ювілей - 70 років, і, схоже, на єврофанів у травні чекає не один сюрприз.

Втім, дивувати Євробачення почало ще до початку змагання. Наприклад, рейтингами потенційних переможців від букмекерів. Уже місяць абсолютне лідерство тримається за Фінляндією - її шанси на перемогу оцінюють у 26%. Далі в топ-5 із значним відривом входять Франція, Данія, Греція та Австралія.

Україна, яка минулого тижня вибула з десятки кращих, на даний момент з тріумфом до неї повернулася. Нашими головними конкурентами по топ-10 на даний момент є Чехія (0 перемог, найкращий результат - 6 місце в 2018 році), Ізраїль (найкращий результат - перемоги в 1978, 1979, 1998 і 2018 роках), Швеція (найкращий результат - перемоги в 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 і 2023 роках) і Кіпр (0 перемог, найкращий результат - 2-е місце в 2018 році).

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

