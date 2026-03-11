"Не зможе жити цим життям": Monokate розкрила секрет свого мовчання про особисте

Катерина Павленко розповіла про компроміси та втрати у стосунках.

Monokate зараз - Катерина Павленко поділилася особистим / колаж: Главред, фото: instagram.com/monokatee

Монокейт розповіла, як популярність вплинула на її особисте життя

Артистка зізналася, чому мовчить про стосунки зараз

Українська співачка Monokate (Катерина Павленко) на великій сцені більше 15 років. У 2021 році вона стала відомою в багатьох країнах як солістка гурту Go_A і учасниця Євробачення від України.

Зі славою до Монокейт прийшла особиста драма - завершилися романтичні стосунки, оскільки Павленко не хотіла, щоб її амбіції та бажання затьмарювали і керували життям її партнера. "Інколи тобі доводиться відмовитись від стосунків навіть. Коли ти розумієш, що для людини, яку ти любиш, буде набагато краще, якщо… бо вона не зможе жити цим життям. Я враховую людей, які мені цінні, й думаю про їхнє майбутнє... Компроміси мають бути, але якщо вони не шкодять іншій людині. Тобто, я проти того, аби людина, яка була б зі мною, постійно йшла на компроміс. Це життя іншої людини, і вона теж має право на реалізацію, на те, аби прожити його щасливо, а не в тіні іншої людини", - розповіла зірка в інтерв'ю для Разом-UA.

Зараз Павленко і її особисте життя знаходяться в балансі. Свої стосунки вона називає "стабільно добрими", а на питання про те, чому не ділиться своїм щастям з широкою аудиторією, зазначає, що вважає за краще сублімувати почуття в творчість. "Мені набагато цікавіше говорити музикою. Мені здається, якщо послухати мої пісні, то по піснях можна зрозуміти, що відбувається в моєму особистому житті. Що більше ти говориш і виносиш не творчістю, а просто словами, то менше в тобі залишається енергії, яку хочеться висловити в творчості", - переконана Катерина.

Monokate зараз - Катерина Павленко поділилася особистим / Скріншот YouTube

Про персону: Катерина Павленко Катерина Павленко - українська співачка, музикантка, композиторка, авторка пісень, фольклористка, солістка гурту Go_A. Представниця України на 65-му пісенному конкурсі Євробачення з піснею "Шум", де посіла у фіналі 5-те місце, а за підсумками глядацького голосування - 2-ге місце. Катерина Павленко пише і публікує вірші та пісні під псевдонімом "Monokate", повідомляє Вікіпедія.

