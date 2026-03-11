"Він дуже небезпечний": популярного в РФ співака хочуть покласти в психлікарню

Андрію Губіну заочно поставили незворотний діагноз і назвали "загрозою" суспільства.

Андрія Губіна хочуть ізолювати / Колаж Главред, фото ЕГ, скріншот

Коротко:

Який діагноз поставили Губіну

Що про нього відомо

Популярний у 90-х російський співак Андрій Губін, який кілька днів тому виступив із дивним інтерв'ю, де розніс практично всю російську естраду, назвавши її безталанною, може опинитися пацієнтом психіатричної лікарні.

Принаймні так пишуть російські пропагандисти. За словами психолога з РФ Вероніки Степанової, у Андрія Губіна великі проблеми психологічного характеру. Фахівець заочно поставила діагноз і навіть закликала людей з оточення Губіна помістити артиста в спеціальний заклад.

Андрій Губін зник зі сцени / Скріншот

"У нього шизофренія, і його давно треба госпіталізувати. І не кажіть, що я вас не попереджала. Всі родичі та друзі Андрія Губіна, майте на увазі – він соціально небезпечний для себе і оточуючих. Якщо ви його негайно не госпіталізуєте з його психозом, не кажіть, що я вас не попереджала. Він дуже небезпечний для себе і оточуючих. Це шизофренія, причому махрова", – сказала Степанова.

Хлопчик-бродяга вже не той/ Стархіт

Відзначимо, популярний в 90-х Губін не раз списував свій зовнішній вигляд і дивацтва в поведінці на неврологічне захворювання. Він озвучував діагноз - "лівобічна прозопалгія обличчя".

Про особу: Андрій Губін Андрій Губін - радянський і російський естрадний співак, композитор, музикант, автор пісень, музичний продюсер; Заслужений артист Російської Федерації (2005).

На початку 2010-х пішов зі сцени, живе на авторські гонорари, рідко з'являється на публіці. У нечисленних інтерв'ю стверджує, що записав кілька нових пісень, спростовує чутки про своє зловживання алкоголем.

