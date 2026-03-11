Аномально тепла погода йде на Рівненщину: коли температура різко підскочить

Ви дізнаєтесь:
У четвер, 12 березня, на Рівненщині очікується по-весняному тепла погода. За даними синоптиків, прогнозується мінлива хмарність, опадів не очікується. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Температура повітря по області вночі становитиме від -2 до +3 градусів, удень потеплішає до +14…+19 градусів. У Рівному вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0 градусів, а вдень синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. Вітер буде південний, із швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Як повідомляв Главред, у Тернопільській області 10-11 березня очікується ясна, без опадів погода. Вночі та вранці на окремих ділянках можливе обмерзання доріг.
Крім того, в середу, 11 березня, погоду у Львівській області визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. День буде теплим і сонячним. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Нагадаємо, що погода в Україні поступово стає теплішою і сонячнішою. Денна температура підвищується до 7–10º. Цього тижня, до 13 березня, очікується подальше потепління, ночі будуть вже без морозів, можливий ранковий туман, який швидко розсіється.
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
