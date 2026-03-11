Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Аномально тепла погода йде на Рівненщину: коли температура різко підскочить

Інна Ковенько
11 березня 2026, 16:41
Максимальна температура повітря 12 березня на Рівненщині сягне 19 градусів тепла.
Прогноз погоди у Рівному та області на 12 березня
Прогноз погоди у Рівному та області на 12 березня / Колаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Рівному та області 12 березня
  • Коли температура повітря підвищиться до +19 градусів

У четвер, 12 березня, на Рівненщині очікується по-весняному тепла погода. За даними синоптиків, прогнозується мінлива хмарність, опадів не очікується. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Якою буде погода в Рівному та області 10 березня

Температура повітря по області вночі становитиме від -2 до +3 градусів, удень потеплішає до +14…+19 градусів. У Рівному вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0 градусів, а вдень синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. Вітер буде південний, із швидкістю 5-10 метрів за секунду.

відео дня
Аномально тепла погода йде на Рівненщину: коли температура різко підскочить
Погода в Рівному та області на 12 березня/ Фото: Ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Тернопільській області 10-11 березня очікується ясна, без опадів погода. Вночі та вранці на окремих ділянках можливе обмерзання доріг.

Крім того, в середу, 11 березня, погоду у Львівській області визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. День буде теплим і сонячним. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Нагадаємо, що погода в Україні поступово стає теплішою і сонячнішою. Денна температура підвищується до 7–10º. Цього тижня, до 13 березня, очікується подальше потепління, ночі будуть вже без морозів, можливий ранковий туман, який швидко розсіється.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

прогноз погоди новини Рівного Новини Рівненщини Погода в Рівному
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Фантазувати можна про 200 грн/л": що буде з цінами на пальне в Україні

"Фантазувати можна про 200 грн/л": що буде з цінами на пальне в Україні

17:52Економіка
З прапором Росії, але без українського: на Паралімпіаді розгорівся гучний скандал

З прапором Росії, але без українського: на Паралімпіаді розгорівся гучний скандал

17:43Україна
Росія вдарила КАБами по багатоповерхівці в Запоріжжі, є поранені - що відомо

Росія вдарила КАБами по багатоповерхівці в Запоріжжі, є поранені - що відомо

16:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя різко покращиться: чотири знаки зодіаку, яким березень принесе щастя

Життя різко покращиться: чотири знаки зодіаку, яким березень принесе щастя

Чому кіт починає раптово бігати по квартирі: відповідь здивує власників

Чому кіт починає раптово бігати по квартирі: відповідь здивує власників

Останні новини

18:23

Пів кілограма ковтунів: у США врятували собаку з "панциром" із шерсті

18:14

Повернути додому всіх: Буданов про 4 роки роботи Координаційного штабу

18:14

Острів королеви виставили на продаж: на покупця чекає сюрприз

18:11

Три знаки зодіаку скоро будуть гребти гроші лопатою - хто вони

18:10

СРСР і рибний день: що приховувала держава та чому всі ненавиділи четвер

Ціни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скількиЦіни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скільки
17:56

Надійний захист авто від бруду: водіям сказали, що потрібно зробити вже заразВідео

17:52

"Фантазувати можна про 200 грн/л": що буде з цінами на пальне в Україні

17:51

Швидкі сходи петрушки — простий спосіб посіву з домашнім гелем

17:46

Ще один шанс: Україна вибилася з "мінусів" у рейтингу букмекерів на Євробачення-2026

Реклама
17:43

З прапором Росії, але без українського: на Паралімпіаді розгорівся гучний скандал

17:40

Вислову "сарафанне радіо" немає в українській мові: які є правильні відповідники

17:34

Як виправити помилку в макіяжі: простий лайфхак від бʼюті-блогеркиВідео

17:34

Результат ДНК-тесту собаки здивував господиню: у хаскі знайшли вовчі гени

17:16

Статки понад $7 млрд: названо ім'я найбагатшої знаменитості у світі

16:50

Для чого потрібні надрізи на паличках для суші: відповідь здивує багатьохВідео

16:47

Росія вдарила КАБами по багатоповерхівці в Запоріжжі, є поранені - що відомоФото

16:42

Змінить хід війни: відома таємна ціль масованого удару по Брянську, що знищилиВідео

16:41

Аномально тепла погода йде на Рівненщину: коли температура різко підскочить

16:34

Житомирщину прогріє майже до +20°C: коли очікувати рекордне тепло

16:31

Україна готова до компромісів з РФ, але не з питань суверенітету - Стефанчук

Реклама
16:22

Батарейки в іграшках стали причиною величезного штрафу: мати розплакалася

16:17

"Незручна і божевільна": Денисенко вразила "голими" образами з коханим

16:14

П'ятниця, 13 березня: чи варто боятися цієї дати і які прикмети з нею пов'язані

16:10

Долар злетів до історичного максимуму, а євро обвалився: курс валют на 12 березня

16:08

Чому не плодоносить лимон Майєра: основні секрети догляду

15:59

Будинок посеред річки: де знаходиться найменший населений клаптик суші на планеті

15:47

Ціни скоро підуть вгору: українцям назвали терміни подорожчання продуктів

15:25

Чоловіка з синьою шкірою терміново відвезли до лікарні: причина здивувала

15:22

Чому 12 березня не можна довго лежати в ліжку: яке церковне свято

15:20

Десятки поранених: РФ влупила прямо по автобусу у Херсоні

15:08

"Можу не відповідати": Олена Тополя зірвалася після згадки про колишнього чоловіка

14:57

Які люди йдуть пліч-о-пліч з удачею: рейтинг найщасливіших місяців народження

14:57

Спочатку самогубство, тепер волосся: що витворила російська співачка

14:28

"Очікується зниження температури": синоптик назвала точну дату похолодання в Україні

14:26

Міккі Рурк став бездомним: що сталося з невпізнанним актором

14:08

Старі рушники знову стануть м'якими: грецькі господині розкрили секрет пранняВідео

13:58

"Він дуже небезпечний": популярного в РФ співака хочуть покласти в психлікарню

13:52

Чужі кішки допомогли чоловікові стати багатшим на 1 млн гривень: що він зробив

13:41

Зовсім не лайка: що означає незвичне українське слово "блят"

13:41

Що означає слово "Амінь": значення і духовний зміст

Реклама
13:30

Кілька хвилин і готово: рецепт бюджетної закуски з лавашаВідео

13:29

"Голови повинні полетіти": принца Вільяма і Кейт Міддлтон публічно принизилиВідео

13:28

Рецепт паски, яка виходить у всіх: м'яка як хмаринка і з супер глазур'ю

13:13

Україна отримає кредит ЄС, незважаючи на Орбана: Politico розкрило план

13:09

Що відбувається, коли пасажир падає за борт: зізнання екіпажуВідео

13:05

Що посадити в тіні: дерева, які все одно дадуть урожай

12:33

Історик розкрив секрет історії Росії: звідки вона взялась та що було до "росіян"Відео

12:25

"Скоро в Росію": Настя Каменських остаточно знищила свою репутацію

12:18

Ціни на молочку в Україні можуть різко піти вгору: експерт назвав причину

12:15

Саудівська Аравія хоче купити українські дрони на мільйони доларів - WSJ

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти