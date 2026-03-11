Аномально тепла погода йде на Рівненщину: коли температура різко підскочить

Максимальна температура повітря 12 березня на Рівненщині сягне 19 градусів тепла.

https://glavred.net/synoptic/anomalno-teplaya-pogoda-idet-na-rovenskuyu-oblast-kogda-temperatura-rezko-podskochit-10748021.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди у Рівному та області на 12 березня / Колаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Рівному та області 12 березня

Коли температура повітря підвищиться до +19 градусів

У четвер, 12 березня, на Рівненщині очікується по-весняному тепла погода. За даними синоптиків, прогнозується мінлива хмарність, опадів не очікується. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Якою буде погода в Рівному та області 10 березня

Температура повітря по області вночі становитиме від -2 до +3 градусів, удень потеплішає до +14…+19 градусів. У Рівному вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0 градусів, а вдень синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. Вітер буде південний, із швидкістю 5-10 метрів за секунду.

відео дня

Погода в Рівному та області на 12 березня/ Фото: Ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Тернопільській області 10-11 березня очікується ясна, без опадів погода. Вночі та вранці на окремих ділянках можливе обмерзання доріг.

Крім того, в середу, 11 березня, погоду у Львівській області визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. День буде теплим і сонячним. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Нагадаємо, що погода в Україні поступово стає теплішою і сонячнішою. Денна температура підвищується до 7–10º. Цього тижня, до 13 березня, очікується подальше потепління, ночі будуть вже без морозів, можливий ранковий туман, який швидко розсіється.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред