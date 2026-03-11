Росія вдарила КАБами по багатоповерхівці в Запоріжжі, є поранені - що відомо

Російські окупаційні війська 11 березня завдали удару КАБами по Запоріжжю, зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку, зазначив Іван Федоров.

РФ вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі

Кількість поранених зросла до трьох

Сьогодні, 11 березня, російські окупаційні війська вдарили КАБами по Запоріжжю. Ворог поцілив в одну із багатоповерхівок у місті, є поранені. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для Запорізької області. Йшлося про можливе застосування керованих авіаційних бомб по території області та самому Запоріжжю.

Згодом він повідомив про серію вибухів і закликав людей залишатися у безпечних місцях до завершення тривоги. За його словами, російські війська завдали ударів по інфраструктурі Запоріжжя.

"Попередньо, внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоповерхівку. Є травмовані. Всі служби працюють", - згодом повідомив він.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих унаслідок атаки. Російські окупаційні війська застосували керовані авіабомби, зафіксовано влучання у житлову забудову. На місці працюють екстрені служби.

Вибухова хвиля пошкодила будинки, розташовані поруч із місцем удару. Пізніше стало відомо, що по медичну допомогу звернулися вже троє людей.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 11 березня російські окупаційні війська атакували Харків. Унаслідок удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Крім того, російські військові атакували дроном маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона. За словами голови Херсонської ОВА Олега Прокудіна, удар був прицільним. Маршрутка повністю знищена. Щонайменше 10 людей отримали поранення, серед них — 17-річний підліток. До лікарні доправили 41-річного чоловіка та жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 і 57 років. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Також відомо, що в ніч на 7 березня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. За даними слідства, близько 01:35 ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста. Унаслідок атаки один із під’їздів був повністю зруйнований — з першого до п’ятого поверху.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

