З прапором Росії, але без українського: на Паралімпіаді розгорівся гучний скандал

Юрій Берендій
11 березня 2026, 17:43оновлено 11 березня, 18:28
Україна засудила систематичний тиск на спортменів і обмеження з боку Міжнародного паралімпійського комітету та оргкомітету Паралімпіади-2026.
На Паралімпіаді розгорівсся скандал через тиск на українських спортсменів / Колаж: Главред, фото: Паралімпійський комітет України, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Українські паралімпійці перебувають під тиском з боку МПК та організаторів змагань
  • Дійшло до наміру забрати прапор з будинку, де мешкають атлети
  • Національний паралімпійський комітет України також закликав пояснити спецільний допуск для Білорусі та Росії

Національний паралімпійський комітет України оприлюднив заяву, в якій повідомив про систематичний тиск з боку Міжнародного паралімпійського комітету, який дозволив спортсменам з країни-агресорки Росії та Білорусі виступати під своїми прапорами на змаганнях.Українська команда, яка бере участь у Паралімпійських іграх уже 30 років, заявляє, що раніше не стикалася з таким відкритим негативом і перешкодами у своїй діяльності. Про це повідомили у публікації в Facebook.

У заяві зазначено, що з початку XIV зимових Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні українські спортсмени та тренери відчувають постійний тиск з боку представників МПК і організаційного комітету змагань.

"Українська паралімпійська команда з дозволу представника Оргкомітету вивісила на будинку, де вона проживає, український прапор, який команда вивішувала на будинках проживання на чотирьох останніх Паралімпійських іграх - без заперечень з боку керівництва МПК і Оргкомітету. Через деякий час після розміщення прапору з’явився представник Оргкомітету і примусив його зняти. На запитання керівництва команди чому і на якій конкретній підставі регламенту це зроблено - відповіді не було", - йдеться у повідомленні.

За словами представників Національного паралімпійського комітету України, протягом понад двох днів у МПК вирішували, де саме українській команді дозволять вивісити державний прапор на будівлі, де проживають спортсмени. У підсумку прапор дозволили розмістити в місці, де він менш помітний.

Також повідомляється, що представники оргкомітету та МПК чинили тиск на команду щодо заборони коротких зібрань у спільному холі будинку, де проживають спортсмени різних команд. Йдеться про зустрічі тривалістю 10–15 хвилин для підбиття підсумків дня та планування наступного, хоча така заборона, за словами української сторони, не пояснювалася жодними чіткими документами чи регламентами.

Крім того, під час церемонії нагородження української чемпіонки Олександри Кононової представник МПК намагався змусити її зняти маленькі сережки із зображенням прапора України та написом "Stop War". У результаті спортсменку змусили прибрати прикрасу, не пояснивши, чому вона нібито становить проблему для церемонії вручення медалі Паралімпійських ігор.

"Олександра Кононова і вся команда нагадують Міжнародному паралімпійському комітету, ЩО мир і життя кожної людини - є правом людини! Більше того, українські спортсмени просять нагадати керівництву МПК, що згідно з Резолюцією Генеральної асамблеї ООН мир для світового людства є однією із головних місій МОК та МПК! А ще українські спортсмени запитують – чи хочуть лідери МПК, щоб вони і їхні сім’ї жили в мирі, без війн?!!", - наголошується у заяві.

У заяві також зазначено, що українську національну паралімпійську команду особливо шокував цинічний і протиправний вчинок представників МПК та оргкомітету щодо сім’ї чемпіона і призера XIV Зимової Паралімпіади Тараса Радя.

Повідомляється, що українська родина спортсмена, ризикуючи життям через російські бомбардування, виїхала з Тернопільщини, щоб підтримати його на змаганнях, одночасно уникаючи загрози ракетного терору. Сім’я з восьми осіб самостійно придбала квитки та намагалася потрапити на трибуни, щоб побачити виступ Тараса в боротьбі за перемогу.

"Представники МПК і Оргкомітету відібрали у родини чемпіона українські прапори, у жінок родини було відібрано жіночі хустки з українським національним орнаментом і було заявлено, що так робиться відповідно до правил МПК. Національна паралімпійська команда України шокована безпрецедентно ганебними проявами МПК і його представників Оргкомітету Паралімпіади-2026!", - наголосили в заяві.

У національній команді та Національному паралімпійському комітеті України вже давно помітили зростання особливої лояльності МПК до російського та білоруського паралімпійських комітетів і їхніх державних представництв у міжнародному паралімпійському русі, а також систематичне порушення базових положень Конституції МПК у зв’язку з відновленням їхнього членства.

"Сьогодні, під час Паралімпіади-2026 - в наявності системні і безпрецедентні прояви тиску представників МПК по відношенню до української команди. Очевидно, виникає враження незрозумілого і дуже спеціального партнерства МПК з НПК Росії і Білорусі. У всього загалу паралімпійців України і у наших друзів з НПК інших країн виникає питання – на чому ґрунтується зазначене спеціальне партнерство? І чи допустиме таке особливе партнерство взагалі в ситуації, коли вся цивілізована Європа та країни світу звертають увагу на недопустимість порушення з боку МПК міжнародного права, Конституції МПК і головних ідей і філософії міжнародного паралімпійського руху? Національний паралімпійський комітет України вимагає від керівництва МПК розпочати процес повернення до положень Конституції МПК, і відповідно до них скоординувати діяльність виконавчих органів МПК під час реалізації їхніх функцій на XIV Зимових Паралімпійських Іграх", - резюмували у зверненні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, український парабіатлоніст Тарас Радь виборов золоту медаль у своєму першому старті на Паралімпійських іграх-2026. Він подолав дистанцію без жодного промаху за 19 хвилин 55,5 секунди та випередив суперників, зокрема американця Джошуа Свіні, який фінішував п’ятим. Для Радя це вже друга золота нагорода Паралімпіад після перемоги на дистанції 12,5 км у Пекіні.

Ще дві медалі для України принесли парабіатлоністки Олександра Кононова та Людмила Ляшенко, які стали призерками спринтерської гонки у класі стоячи. Кононова здобула золото, а Ляшенко фінішувала з бронзовою нагородою.

Завдяки успішним виступам українські спортсмени вже у перший день Паралімпіади-2026 вийшли на перше місце в загальному медальному заліку.

