"Незручна і божевільна": Денисенко вразила "голими" образами з коханим

Наталка Денисенко та Юрій Савранський запалили на червоній доріжці.

Наталка Денисенко - "голий" образ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

Наталка Денисенко відвідала показ фільму з Юрієм Савранським

Які сміливі образи вони обрали

Популярна українська актриса Наталка Денисенко разом зі своїм коханим Юрієм Савранським відвідала допрем'єрний показ фільму "Коли ти розлучишся?". У своєму Instagram знаменитість поділилася знімками їх екстравагантних образів, які відразу підірвали мережу.

Актриса відмовилася від свого улюбленого білого кольору і з'явилася в абсолютно новому амплуа. Денисенко вибрала провокаційний total black образ, зробивши ставку на гру фактур і прозорість. Основою вбрання став облягаючий сітчастий топ з довгими рукавами, надітий поверх корсетного ліфа, який ефектно підкреслив фігуру актриси. Нижню частину образу склала прозора спідниця, доповнена чорною білизною і колготками з імітацією підтяжок, що додало виходу особливої зухвалості. Лакові човники з гострим носом, зачіска з ефектом "мокрого волосся" і виразний макіяж завершили цей сміливий і фатальний аутфіт.

Наталка Денисенко в чорному / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко пояснила, що новий стиль — лише відображення її внутрішньої трансформації.

"Я ніколи не була "білою і пухнастою", скоріше я — незручна і божевільна жінка. Своїм образом я хочу підкреслити власну свободу і дозволеність бути будь-якою! Я можу вільно висловлювати свої темні і колючі сторони, мені хочеться просто бути чесною з собою і своїми бажаннями!" — написала знаменитість.

Наталка Денисенко і Юрій Савранський / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Коханий артистки Юрій Савранський підтримав її грайливий настрій і зайшов ще далі в сміливості образу — для себе він вибрав повністю прозорий сітчастий топ, який демонстрував його спортивну фігуру, а також татуювання на торсі і руках. Пара активно показувала пристрасть один до одного і цілувалася на очах у всіх.

Наталка зазначила, що цей день став закінченням чергового етапу в її житті.

Наталка Денисенко - особисте життя / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Це вбрання - завершення ще одного розділу в моєму житті. Це був дуже важливий період трансформації, і я щиро йому вдячна. Зараз я відчуваю, що настав час рухатися далі. Адже кожен кінець - це новий початок", - заявила Денисенко.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

