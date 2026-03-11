Рус
Гучний скандал з Monobank отримав несподіване продовження - що кажуть в НБУ

Юрій Берендій
11 березня 2026, 20:15оновлено 11 березня, 21:17
НБУ розпочав перевірку після того, як співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував у соцмережах фото клієнтки під час відеоверифікації.
В НБУ відреазували на дії Олега Гороховського

Національний банк України звернувся за поясненнями щодо публікації співзасновника Monobank Олега Гороховського, в якій він оприлюднив фотографію клієнтки банку та звинуватив її у проросійських поглядах. Про це йдеться у відповіді НБУ на запит "Економічної правди".

Раніше Гороховський опублікував у соцмережах фото дівчини, яка проходила верифікацію банку з-за кордону. Він пожартував, що вона не пройшла перевірку через немиту голову, натякнувши на нібито російський прапор на фоні. Однак користувачі помітили, що на фото за спиною дівчини може бути прапор Словенії, який візуально схожий на російський.

"Національний банк у межах здійснення функції захисту прав споживачів та нагляду аналізує обставини цієї ситуації та направив до банку запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю", – зазначили в Нацбанку.

У НБУ наголосили, що оцінку діям Гороховського зможуть дати лише після отримання пояснень від банку та перевірки всіх фактів, оскільки наявна інформація є банківською таємницею.

Регулятор додав, що у разі виявлення порушень законодавства або нормативних актів Нацбанку, до банку можуть бути застосовані передбачені законом заходи впливу, зокрема згідно з постановою №346.

Що цьому передувало

Як писав Главред, 9 березня Гороховський опублікував фото дівчини яка проходила верифікацію в Monobank. На початку обличчя клієнтки заблюрене. Після хвилі критики він заявив, що на фото зображено російський прапор.

"У прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних… Любите Росію – обходьте нас десятою дорогою", - сказав він.

Клієнтка банку, Карина Кольб, пояснила, що прапор на фото – словенський, а сама вона перебувала у квартирі подруги зі Словенії. Вона зазначила, що не звернула уваги на декор на стіні, бо відеоверифікація розпочалася раптово.

Карина різко відреагувала на публікацію свого фото, наголосивши, що Гороховський, не розібравшись у ситуації, виставив її на загал. Вона додала, що вся її сім’я воює за Україну, і що вона народилася в Україні та любить її.

Військовий і громадський діяч Сергій Гнезділов поспілкувався з обома сторонами та підтвердив, що у соцмережах дівчини чи її родини не виявлено жодних проросійських проявів. Карина повідомила, що виїхала з Харкова до Словенії як біженка і зараз живе в Німеччині, а фото було зроблене у квартирі подруги.

Що відомо про Карину Кольб

Як з’ясував ТСН.ua, до повномасштабного вторгнення Карина Кольб жила в Чугуївському районі Харківщини та закінчила місцеву школу, де її й родину добре пам’ятають.

Директорка школи Тетяна Білик розповіла, що викладала Карині історію та зараз знає, що дівчина перебуває в Європі. Вона охарактеризувала Карину як добру, виховану дівчину, яка росла у неповній родині. До сьомого класу вона мала інше прізвище, а вітчим Кольб удочерив її та всиновив брата. Він із 2014 року захищав Україну, має кілька поранень і зараз служить на Харківщині. Родина вітчима давно переїхала до Німеччини, а він залишився воювати на Донецькому та Харківському напрямках.

"Я думаю, що там у крові цих дітей є ненависть до Росії через поранення батька, через те, що загинуло багато батькових побратимів. Ця родина дуже багато пережила. Він від самого першого дня повномасштабного вторгнення пішов на захист України", - вказує вона.

За словами Білик, Карина дуже любить і поважає свого вітчима. Вона зазначила, що дівчині в дитинстві, можливо, бракувало душевного тепла, тому під час навчання вона часто обіймалася з учителями та розповідала про свої справи. Менші брати Карини зараз відвідують ту ж школу.

Директорка додала, що настільки переймається подальшою долею колишньої учениці, що планує скласти її характеристику для оприлюднення у ЗМІ.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

