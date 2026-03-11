"Можу не відповідати": Олена Тополя зірвалася після згадки про колишнього чоловіка

Ви дізнаєтеся:
Відома українська співачка Олена Тополя різко відмовилася відповідати на питання, пов'язані з її колишнім чоловіком Тарасом Тополею. Відео розмови зі співачкою опублікував ТСН Гламур.
Виконавиця заявила, що останні події досить загартували її, проте після питання про стосунки з екс-чоловіком Олена різко відмовилася відповідати. Співачка не захотіла інформувати громадськість про те, чи спілкується зараз з Тарасом, тому твердо обірвала журналістку.
"Сьогодні день Олени Тополі. Приходьте на день Тараса Тополі і задавайте питання про нього, а я можу не відповідати", — з сарказмом висловилася зірка.
Незважаючи на те, що говорити про особисте життя Тополя налаштована не була, вона поділилася, як взаємодіє з колишнім чоловіком у питанні опіки над дітьми. Як виявилося, між ними не виникло розбіжностей з цього приводу, і всі троє дітей залишилися жити з матір'ю.
"Дітки чекають на мене вдома", — зізналася Олена Тополя.
Тарас і Олена Тополя — розлучення
У грудні 2025 року Тарас і Олена Тополя офіційно підтвердили розлучення після 12 років шлюбу. Ініціатором судового процесу виступив лідер групи "Антитіла", подав позов до Подільського районного суду Києва через затяжну кризу у відносинах. Незважаючи на розставання, пара мирно врегулювала майнові питання і домовилася залишитися партнерами у вихованні трьох спільних дітей: синів Романа і Марка, а також дочки Марії.
Про особу: Олена Тополя
Олена Тополя – українська співачка, композитор і автор пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.
