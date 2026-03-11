Рус
Десятки поранених: РФ влупила прямо по автобусу у Херсоні

Ангеліна Підвисоцька
11 березня 2026, 15:20оновлено 11 березня, 16:17
Російські окупанти завдали прицільного удару дроном по маршрутці.
удар по Херсону
Росіяни вдарили дроном по маршрутці в Херсоні / Колаж: Главред, фото: Херсонська обласна прокуратура, Олег Прокудін

Що відомо:

  • РФ атакувала дронами Херсон
  • Ворог завдав прицільного удару по маршрутці
  • В результаті атаки постраждали люди

Російські окупанти вдарили дроном по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олег Прокудін.

Він наголосив на тому, що це був прицільний удар ворога.

відео дня

"Посеред білого дня російські терористи спрямували безпілотник на автобус, у якому їхали люди. Вони бачили, кого беруть під приціл, і свідомо завдали удару", - написав він.

Внаслідок атаки маршрутка повністю знищена. Відомо про щонайменше 10 постраждалих, серед яких є 17-річний підліток. Також відомо, що медики госпіталізували 41-річного чоловіка та жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років. Одна з них перебуває у тяжкому стані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Воєнний злочин". Станом на 14:30 відомо про 20 постраждалих, пише Херсонська обласна прокуратура.

Удари по Україні - останні новини

Як писав Главред, 7 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання в різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються промислові об'єкти та портова інфраструктура.

Повітряні Сили повідомили, що протиповітряна оборона України збила або придушила 19 ракет і 453 безпілотника. Серед знищених цілей - вісім балістичних ракет Іскандер-М/С-400 і 11 крилатих ракет "Калібр".

Російські окупанти атакували поїзд Київ - Суми безпілотником. Це сталося вранці 8 березня. На момент удару в поїзді було 200 пасажирів. У пресслужбі Укрзалізниці уточнили, що серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.

У Нафтогазі повідомили, що РФ кілька днів поспіль масовано атакувала дронами об'єкти газовидобутку на Полтавщині. Через обстріли РФ робота низки об'єктів критично важливої інфраструктури зупинена.

Про персону: Олександр Прокудін

Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Херсона вторгнення Росії Херсонська область атака дронів
Китайський гороскоп на завтра, 12 березня: Бикам - гнів, Півням - образи

10:27

Бур'яни на доріжках зникнуть за 3 дні - потрібен тільки чайник

10:23

Гороскоп Таро на завтра, 12 березня: Тельцю - сила волі, Ракам - мріяти

