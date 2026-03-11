Десятки поранених: РФ влупила прямо по автобусу у Херсоні

Російські окупанти завдали прицільного удару дроном по маршрутці.

Росіяни вдарили дроном по маршрутці в Херсоні / Колаж: Главред, фото: Херсонська обласна прокуратура, Олег Прокудін

Що відомо:

РФ атакувала дронами Херсон

Ворог завдав прицільного удару по маршрутці

В результаті атаки постраждали люди

Російські окупанти вдарили дроном по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олег Прокудін.

Він наголосив на тому, що це був прицільний удар ворога.

"Посеред білого дня російські терористи спрямували безпілотник на автобус, у якому їхали люди. Вони бачили, кого беруть під приціл, і свідомо завдали удару", - написав він.

Внаслідок атаки маршрутка повністю знищена. Відомо про щонайменше 10 постраждалих, серед яких є 17-річний підліток. Також відомо, що медики госпіталізували 41-річного чоловіка та жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років. Одна з них перебуває у тяжкому стані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Воєнний злочин". Станом на 14:30 відомо про 20 постраждалих, пише Херсонська обласна прокуратура.

Удари по Україні - останні новини

Як писав Главред, 7 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання в різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються промислові об'єкти та портова інфраструктура.

Повітряні Сили повідомили, що протиповітряна оборона України збила або придушила 19 ракет і 453 безпілотника. Серед знищених цілей - вісім балістичних ракет Іскандер-М/С-400 і 11 крилатих ракет "Калібр".

Російські окупанти атакували поїзд Київ - Суми безпілотником. Це сталося вранці 8 березня. На момент удару в поїзді було 200 пасажирів. У пресслужбі Укрзалізниці уточнили, що серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.

У Нафтогазі повідомили, що РФ кілька днів поспіль масовано атакувала дронами об'єкти газовидобутку на Полтавщині. Через обстріли РФ робота низки об'єктів критично важливої інфраструктури зупинена.

Інші новини:

