Попереду найважче: Зеленський повідомив про завершальний етап війни

Володимир Зеленський повідомив, що війна Росії проти України знаходиться на останньому етапі. Однак, зараз ніхто не може визначити конкретну дату кінця війни.

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Зеленський повідомив про останній етап війни / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Повномасштабна війна Росії проти України зараз перебуває на завершальному етапі, і цей етап може бути найбільш важким. Однак прогнозувати точну дату завершення бойових дій важко. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Digi24.

Відповідаючи на запитання журналістів із Румунії щодо завершення війни, український президент відзначив, що, ймовірно, на даний момент ніхто не може визначити конкретну дату.

При цьому Зеленський підкреслив, що українські військові активно проводять контрнаступну операцію з метою визволення тимчасово окупованих територій країни.

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"Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю коли, але я теж не можу вам цього сказати", - сказав президент.

Також глава Української держави висловився про певні періоди війни РФ проти України, і озвучив думку, що наразі - вже завершальна стадія.

"Це остання частина війни. Це не її середина. Перший період - захоплення, потім зупинка наступу (військ РФ) та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині, найважчій", - сказав Зеленський.

Мирні переговори із Росією:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зрозуміє про готовність Росії до переговорів лише тоді, коли остання виведе свої війська з нашої території.

В той же час, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна і Росія сядуть за стіл переговорів навесні 2024 року.

У свою чергу військовий експерт, полковник запасу Роман Світан зазначив, що на даний момент категорично не можливий варіант, при якій офіційний Київ піде на мирні переговори з країною-агресором РФ (навіть під тиском західних країн).

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