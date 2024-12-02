"Український сценарій" протестів: у МЗС жорстко відповіли на звинувачення Тбілісі

Грузинська влада має поважати засадниче право громадян на мирний протест, підкреслили в МЗС.

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У МЗС відповіли на звинувачення Тбілісі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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Тбілісі намагається втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси

Влада Грузії реалізовує "білоруський сценарій"

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує триваючі порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів у Грузії.

Як ідеться в коментарі МЗС, грузинська влада має поважати засадниче право громадян на мирний протест, тим паче що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до ЄС всупереч європейським прагненням грузинського народу.

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Також у зовнішньополітичному відомстві "рішуче відкинули" наполегливі спроби грузинської влади втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси у своїй країні.

"Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним "українським сценарієм", реалізовуючи в цей час на практиці "білоруський сценарій", - вказується в документі.

Підкреслюється, що Україна "була і залишається" прихильною до демократичних перетворень у Грузії та її подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції, що відповідає інтересам грузинського народу.

"У цьому контексті, висловлюємо солідарність із грузинськими колегами-дипломатами, які публічно виступили проти рішення уряду Грузії щодо виходу з порядку денного переговорів про вступ до ЄС", - резюмує коментар.

Протести в Грузії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Грузію охопили масові протести. Протести спалахнули в Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та інших містах країни через рішення уряду відмовитися від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року.

Нагадаємо, 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підтвердив, що переговори про вступ до ЄС будуть відкладені на найближчі роки, що спричинило хвилю протестів.

Як повідомляв Главред, силовики жорстоко розігнали демонстрантів у Тбілісі. Проти протестувальників застосовували водомети і перцевий спрей, а також затримали щонайменше 43 людини.

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