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"Український сценарій" протестів: у МЗС жорстко відповіли на звинувачення Тбілісі

Олексій Тесля
2 грудня 2024, 16:17
81
Грузинська влада має поважати засадниче право громадян на мирний протест, підкреслили в МЗС.
МЗС
У МЗС відповіли на звинувачення Тбілісі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Важливо:

  • Тбілісі намагається втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси
  • Влада Грузії реалізовує "білоруський сценарій"

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує триваючі порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів у Грузії.

Як ідеться в коментарі МЗС, грузинська влада має поважати засадниче право громадян на мирний протест, тим паче що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до ЄС всупереч європейським прагненням грузинського народу.

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Також у зовнішньополітичному відомстві "рішуче відкинули" наполегливі спроби грузинської влади втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси у своїй країні.

"Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним "українським сценарієм", реалізовуючи в цей час на практиці "білоруський сценарій", - вказується в документі.

Підкреслюється, що Україна "була і залишається" прихильною до демократичних перетворень у Грузії та її подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції, що відповідає інтересам грузинського народу.

"У цьому контексті, висловлюємо солідарність із грузинськими колегами-дипломатами, які публічно виступили проти рішення уряду Грузії щодо виходу з порядку денного переговорів про вступ до ЄС", - резюмує коментар.

Протести в Грузії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Грузію охопили масові протести. Протести спалахнули в Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та інших містах країни через рішення уряду відмовитися від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року.

Нагадаємо, 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підтвердив, що переговори про вступ до ЄС будуть відкладені на найближчі роки, що спричинило хвилю протестів.

Як повідомляв Главред, силовики жорстоко розігнали демонстрантів у Тбілісі. Проти протестувальників застосовували водомети і перцевий спрей, а також затримали щонайменше 43 людини.

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Парламентські вибори у Грузії провели 26 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

У день виборів зафіксували низку порушень. Зокрема, у Марнеулі було закрито виборчу дільницю через опубліковане звідти відео вкидання бюлетенів. На оператора, коли той зняв процес вкидання, було здійснено напад. Центральна виборча комісія заявила, що по цьому випадку відкрито кримінальну справу, а всі голоси з дільниці вважатимуться недійсними.

Після нападу прихильників Грузинської мрії на офіси Єдиного національного руху, двох людей було госпіталізовано. Загалом, спостерігачі на виборах по всій країні заявляли про випадки залякування виборців та вкидання бюлетенів.

Згодом Бідзіна Іванішвілі заявив про перемогу від імені Грузинської мрії, а Тіна Бокучава, голова Єдиного національного руху, звинуватила ЦВК та Іванішвілі у тому, що ті сфальсифікували вибори, та додала, що опозиція "боротиметься, як ніколи раніше, аби відвоювати своє європейське майбутнє". Ніка Гварамія з коаліції Ахалі назвав виборчий процес "конституційним переворотом".

Зрештою грузинська опозиція вимагає провести повторні парламентські вибори, а в Тбілісі відбувся великий мітинг, на якому також виступила президент країни Саломе Зурабішвілі та пообіцяла, що "ніхто не зможе вкрасти європейське майбутнє Грузії".

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