Український пілот "підсмажив" над Херсонщиною ворожий Су-35 за 100 млн доларів

Український пілот збив російський Су-35 / Повітряні сили ЗСУ, wikipedia

Український пілот майстерно збив російський винищувач Су-35. Ворог намагався вполювати наших захисників і забув про власну безпеку. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Рашиста підбили на Херсонщині. У нього влучно поцілив наш МіГ-29.

"Сьогодні, 27 травня, близько 14.00 години винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли у Генштабі, українські військові вже знищили 29 750 рашистів. Також вдалося збити 206 літаків та 170 гелікоптерів.

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Штурмовик Су-35 – що відомо

Багатоцільовий надманеврений винищувач з керованим вектором тяги покоління 4++ був розроблений в ОКБ Сухого в 2008 році.

Су-35 є одним з основних винищувачів ВПС Росії.

Винищувач озброєний ракетами повітря-повітря, повітря-земля, ракетами повітря-земля великої дальності та некерованими боєприпасами. Загалом він може переносити до 8000 кг озброєння.

National Interest назвав Су-35 першим у списку найнебезпечнішого озброєння Росії при гіпотетичному конфлікті з США, на думку експертів видання, Су -35 - "екстремально небезпечний" для будь-якого літака НАТО.

Експерти зазначили, що небезпека Су-35 пов'язана з дуже великим завантаженням ракет "повітря-повітря" дальнього радіусу дії, можливістю пуску ракет на надзвуковій швидкості, надманевреністю і потужними засобами радіоелектронної боротьби.

Коштує Су-35 приблизно 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, українські військові знищили в Харківській області російський винищувач Су-35. Пілот вижив, однак його взяли у полон наші захисники.

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