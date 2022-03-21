"Тепер він жере чорнозем": українські військові знищили "Людожера" з "ДНР"

Українські військові знищили "Людожера" з " ДНР " / facebook.com/otueast

ВСУ ліквідували командира роти окупантів з "ДНР" з позивним "Людожер".

Пропагандисти розповідали, що капітан Сергій Машкін з позивним "Людожер" нібито власноруч "точковим вогнем" розбив цілу батарею української САУ.

Як з'ясувалося, цей орк з "оригінальним" прізвиськом знищений українською армією, повідомили на Facebook-сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід"

"Виявляється, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої ДНР капітан Сергій Машкін з позивним "людожер" (з фантазією по позивним у них реальні проблеми) власноруч "точковим вогнем" знищив цілу батарею САУ!", - іронізують військові.

читайте такожВійна в Україні: скільки ворожих літаків вже збили ЗСУ"Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігівській області українські бійці захопили самохідну артилерійську установку новітньої моделі "Мста-С". І, за традицією, трофей відбуксирували трактором.

Також повідомлялося, що українські сили оборони відбили 7 атак на Донбасі, знищили 170 осіб, збили літак і вертоліт.

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