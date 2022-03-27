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ЗСУ завдали контрудар під Харковом: знищено одного з новітніх винищувачів РФ

27 березня 2022, 16:52

Мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ завдали шкоди ворогу.

ракета, ППО
/ Facebook/pvkshid

На Ізюмському напрямку протиповітряна оборона ЗСУ знищила черговий Су-34 російських загарбників.

Про це йдеться в повідомленні інформагентства Арміяinform в Facebook.

"Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один з новітніх літаків ворожої армії", - йдеться в повідомленні.

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Як уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram, українські сили оборони біля міста Ізюм збили російський літак, а біля Харкова на окремих напрямках перейшли в контрнаступ.

"Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один з новітніх літаків ворожої армії", - зазначив Синьогубов.

При цьому ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, за деякими напрямками перейшли в контрнаступ.

"Цієї ночі тривали обстріли в Харкові, окупанти наносили удари зі зброї дальньої дії - близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїжджали на пожежі, викликані обстрілами окупантів, в Московський і Слобідський район", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Збройні сили України вигнали окупантів ще з одного населеного пункту - з Гусарівки.

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Раніше повідомлялося, що Збройні сили України за добу 25 березня, знищили три ворожих літака, три безпілотники, один вертоліт на стоянці і щонайменше п'ять крилатих ракет.

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Також ударна авіація Повітряних Сил завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ і логістиці росіян.

Підкреслюється, що 25 березня ворог завдав ракетного удару по декількох напрямках. Тільки по території Командування Повітряних Сил ЗСУ було випущено шість крилатих ракет.

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viber
Су-34 російський літак війна Росії та України
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