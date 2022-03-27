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З елітної дивізії імені Дзержинського під Києвом зробили "вінегрет": у РФ розкрили деталі

27 березня 2022, 23:53

З'явилася документально підтверджена участь "держинців" у відкритій агресії проти України.

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ЗСУ розгромили під Києвом карателів з Росгвардії / Макс Левін

У боях під Гостомелем Київської області Збройні сили України розгромили окупантів зі складу дивізії Росгвардії імені Дзержинського.

Мати загиблого військового Росгвардії 26-річного Євгена Дудіна проста сільська жінка з Уралу розповіла про те, що елітних кремлівських росгвардійців 27 лютого кинули на штурм Гостомельського аеропорту.

Мати загиблого розповідає, що її син служив у Росгвардії в підмосковному місті Балашиха. З відкритих джерел відомо, що саме там дислокується Окрема орденів Жукова, Леніна і Жовтневої Революції Червонопрапорна дивізія оперативного призначення імені Ф.Е. Дзержинського військ Національної гвардії Російської Федерації (ОДОП).

Ця інформація є явкою з повинною. Це перша документально підтверджена участь "держинців" у відкритій агресії проти України.

Інформацію про те, що з елітних дзержинців в Україні зробили "вінегрет" підтвердила мати загиблого рашиста. Вона зізналася, що "дзержинці" зазнали в Україні дуже важких втрат.

"Бої за смт Гостомель, а точніше стратегічно важливий аеропорт "Антонов" неподалік від селища, почалися вже 24 лютого, - розповідає на своїй сторінці в Facebook журналіст Анатолій Мельник. - Тоді російські окупанти намагалися швидким "кавалерійським" набігом захопити аеропорт і зробити його плацдармом з перекидання з повітря сил і техніки з метою подальшого наступу на Київ. Заради цього росіяни кинули величезну кількість літаків і вертольотів з елітними десантниками — спецназівцями, зокрема "кадирівцями", а сам аеропорт неодноразово обстрілювали...".

Що відомо про дивізію імені Дзержинського

Дивізію імені Дзержинського створили ще в 1924 році для охорони особливо важливих об'єктів, зокрема Кремля. Згодом кремлівські чекісти придушували народний опір на Дону, в Тамбовській області, в Середній Азії, брали участь у "спецопераціях" в Китаї та Фінляндії.

Під час Другої світової війни та після її закінчення "дзержинці" придушували національно-визвольний рух в Україні.

На їхньому ганебному рахунку депортація чеченців та інгушів до Казахстану. В останнє десятиліття агонії радянського режиму бійці ОДОП неодноразово "відзначилися" в масштабних каральних операціях в Узбекистані, Вірменії, Грузії, були в Нагірному Карабасі, Сумгаїті, Баку, Тбілісі і так далі.

Після розпаду Радянського Союзу карателі РФ брали участь у спеціальних заходах, які мали місце у Вірменії, Азербайджані, Нагірному Карабасі, Середній Азії, Північній Осетії, Чечні, Дагестані.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти кидають техніку і біжать з Гостомеля Київська область. Частина військових РФ переодягається в цивільний одяг, частина-просто так відходить.

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