З'явилися знімки російського корабля, який майстерно знищили українські захисники в Бердянську

Бердянськ / twitter.com/Maxar

У мережі з'явилися знімки знищеного захисниками України російського корабля в Бердянську.

Його зняли за допомогою супутників. На фотографіях видно, що судно частково затоплено.

Знімки були розміщені компанією Maxar Technologies.

"Супутникове фото українського портового міста Бердянськ від 25 березня, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу "Алігатор". Вогонь і дим поблизу і поруч з резервуарами для зберігання палива. Повідомлялося, що 24 березня судно було збито українськими силами", – підписали фото в компанії.

На фото можна в деталях побачити наслідки чудової роботи українських ВМС.

Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили в Бердянську десантний корабель Орськ Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.

Але, згідно з уточненими відомостями, був знищений великий десантний корабель "Саратов" (а не "Орськ", як повідомлялося раніше). Два інших великих десантних кораблі - "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" - отримали пошкодження.

До того радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що перевозив потоплений корабель Чорноморського флоту РФ в захопленому Бердянську, за попередніми даними, досить великий десант.

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