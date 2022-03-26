Висадилися й одразу померли: ЗСУ знищили російську диверсійну групу на Одещині

ЗСУ знищили російську диверсійну групу на Одещині / Reuters

Російські окупанти намагалися висадити на узбережжя Одеської області зі швидкісних катерів свою диверсійно-розвідувальну групу. Проте цю спробу успішно зірвали Збройні сили України.

ДРГ окупантів була розбита при спробі висадки. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

За словами офіцера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова, російські загарбники не припиняють спроб вести розвідку на береговій смузі Чорного моря.

"Противник продовжує ведення розвідки берегової смуги та акваторії Чорного моря. Але системи протиповітряної оборони Одещини виконують свої завдання за призначенням. Ворожа спроба висадки ДРГ з використанням швидкісних катерів в Одеській області виявилась не вдалою. Вони отримали гідну відсіч", – зазначив полковник.

Раніше радник голови Офісу президента Арестович повідомив, що українські військові знищили практично всю 1-шу танкову армію Росії, яка вважалася елітною та однією з найкращих в РФ. За його словами, солдати цієї армії поховані під Харковом і Сумами.

Нагадаємо, з початку масштабного вторгнення Росії в Україну армія президента-диктатора Володимира Путіна втратила уже сім генералів. За офіційними даними ЗСУ, загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого по 25 березня 2022 року орієнтовно склали 16 тисяч 100 чоловік особового складу.

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