Українські війська атакували спецсили КНДР: у ГУР розкрили деталі – FT

Україна контролює близько 600 кв. км території Курської області, пише Financial Times.

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Війська КНДР вступають у бої із ЗСУ / Колаж: Главред, фото: KCNA, 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила

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ЗСУ почали перші бої з військами КНДР

Північна Корея перекидає піхоту і спецсили

Перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових відбулося в Курській області.

Як пише Financial Times, деталі розкрив високопоставлений представник української розвідки.

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За його словами, це сталося в Курській області, де Україна контролює близько 600 кв. км території, або трохи більше половини того, що вона раніше утримувала після літнього вторгнення.

/ Инфографика: Главред

Головне управління військової розвідки України заявило на вихідних, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курську 60-мм мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами і протитанковими ракетними комплексами з плечовим запуском.

За даними ГУР, деякі з них також були забезпечені приладами нічного бачення і тепловізорами. Кілька сотень військовослужбовців північнокорейських спецзагонів також були розгорнуті в Курську.

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Раніше Володимир Зеленський назвав, скільки військових КНДР перебуває в Курській області. Курська операція допомогла звільнити українських захисників із полону.

Як повідомлялося раніше, війська КНДР можуть не виправдати надій РФ. Раніше Північна Корея не посилала великих сухопутних військ за кордон.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх кількість на території регіону збільшується.

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