Яку винагороду Росія готує солдатам КНДР за участь у війні: у ЗМІ розкрили деталі

Відомо, що у Росії також знаходяться близько 4 тисяч північнокорейських робітників.

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Що РФ пообіцяла армії КНДР / колаж: Главред, фото: Главред, www.kcna.kp

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На стороні Росії воюватимуть понад 10 тисяч солдатів КНДР

Яку заробітну плату пообіцяли армії КНДР у РФ

Південнокорейська розвідка повідомила, що північнокорейські солдати, які будуть воювати проти України на сторони РФ, ймовірно, отримуватимуть близько 2 тисячі доларів на місяць.

Видання The Korea Herald з посиланням на дані Національної розвідки Південної Кореї пише, що до України для участі у бойових діях відправлять щонайменше 10 тисяч північнокорейських солдатів.

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Також у Росії, як пише The Korea Herald, знаходяться близько 4 тисяч північнокорейських робітників. Їхня зарплата становить близько 800 доларів на місяць.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

При цьому Росія може значно збільшити постачання рису до Північної Кореї, оскільки КНДР має проблеми з урожаєм. За даними журналістів, Москва може передати Пхеньяну до 600-700 тисяч тонн рису за рік, хоча раніше північнокорейцям відправляли 50-100 тисяч тонн.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що російський диктатор Путін не обмежиться військами з КНДР. Експерт Олександр Морозов вважає, що диктатор може спробувати налагодити подібну співпрацю з Ірану. При цьому у Кремлі говоритимуть, що так, ніяких обмежень немає.

США готує для ЗСУ важливу техніку для операції українських військових у Курській області проти армії КНДР. Стало відомо, що українські військові отримають важливу підтримку для протидії російському наступу - останній пакет допомоги від США включає щонайменше 212 бронемашин Stryker.

Перші війська КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області. Андрій Коваленко повідомив, що за даними Генштабу ЗСУ, українські захисники продовжують операцію в Курській області РФ. Відомо, що Сили оборони України відбили тринадцять ворожих атак.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив важливу заяву про війська КНДР та ЗСУ. Він також доповів щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу українського державного кордону та заявив про знищення військ КНДР.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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