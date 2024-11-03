Солдатам з КНДР на Курщині буде "непереливки": США готує для ЗСУ важливу техніку

Українські військові отримають суттєву допомогу для стримування російського наступу.

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Байден, армия КНДР, Курск / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові тези:

На Курщині українці отримають значну підтримку для протистояння російському наступу

Третя штурмова бригада поповнить свої лави зброї новими Stryker

У Курській області зараз перебувають тисячі солдатів з Північної Кореї, які, як очікується, незабаром долучаться до бойових дій для посилення російської армії. Водночас українські військові отримають важливу підтримку для протидії російському наступу — останній пакет допомоги від США включає щонайменше 212 бронемашин Stryker.

За словами аналітика Forbes Девіда Акса, більшість переданих Україні Stryker уже знаходяться на Курщині, тому, ймовірно, додаткові машини також відправлять у цей регіон.

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Аналітик пояснює, що враховуючи втрату на полі бою близько двох десятків Stryker, нова поставка від США збільшить загальну кількість цих бронемашин у ЗСУ майже до 400. Зазвичай Україна розподіляє їх між штурмовими бригадами, де кожна бригада має три батальйони з 31 машиною.

"Попередніх партій Stryker вистачило для оснащення 80-ї та 82-ї штурмових бригад, які на початку серпня виділили батальйони для вторгнення в Курськ. Третя штурмова бригада, 95-та, також перебуває в Курську - і в неї поки що немає цих машин", - зазначає аналітик.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

Він також наголошує, що є сенс тепер оснастити саме цю бригаду, щоб зрівняти її сили з двома іншими.

"Маневрений Stryker з його максимальною швидкістю 60 миль на годину підходить для хаотичних міських боїв і швидких штурмів доріг, які характерні для боїв у Курській області... окрім швидкості та маневреності, машина є гарною спостережною і вогневою платформою для встановлених зверху датчиків і зброї", - зазначає Акс.

За даними Акса, в умовах гострого дефіциту людей нові Stryker швидше за все - єдина допомога, яку отримають українські військові в Курській області.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Війська КНДР в Україні - що відомо

Як писав Главред раніше, військові КНДР самі "рвуться" в Україну, адже це розглядається ними як рідкісний шанс добре заробити і досягнути привілейованого становища.

За даними ISW, Південна Корея може посилити підтримку України. Все це відбудеться на тлі даних української розвідки про розміщення північнокорейських сил біля кордону.

Водночас колишній посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур підкреслив, що "корейців з КНДР треба знищувати". Експосол переконаний, що ситуація потребує чіткої реакції партнерів, однак вони наразі "заклякли".

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