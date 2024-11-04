Потрібні не слова, а дії: чи може Захід вплинути на Китай, Іран і КНДР - Шамшур

Зараз у санкціях є багато прогалин і лазівок.

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Санкції проти союзників РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Союзники мають впровадити дієвий санкційний режим проти Китаю, Ірану і КНДР

Усі чекають на результати виборів в США

Колишній посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур розповів, чи є у Заходу суттєві важелі впливу на Китай, Іран і КНДР.

За його словами, наші союзники мали б посилити військову допомогу для України та впровадити проти цих країн дієвий санкційний режим.

"Треба зробити так, щоб у санкціях не було стільки прогалин і лазівок. Так само ми чуємо розмови, а реальних результатів мало. Наприклад, про конфіскацію російських активів ми чули вже давно, але тільки зараз начебто ухвалили рішення про використання відсотків на користь України. Лише зараз почалася певна імплементація такого рішення", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Колишній посол також припустив, чого нам чекати в найближчі місяці від подій на міжнародній арені.

Дивіться відео, в якому Олег Шамшур зробив прогноз щодо президентства Гарріс або Трампа:

Зокрема, зазначив він, складається враження, що на дипломатичному фронті все застигло. Усі чекають результатів американських виборів.

"Багато розмов про те, що з'явилися корейці з КНДР і треба щось робити, але все обмежується риторикою. Чим більше буде цих роздумів, тим складніше нам буде переломити стратегічну ситуацію. Вісь зла разом із Росією діють і витрачають мінімальний час на роздуми і дискусії", - наголосив Шамшур.

Вісь зла / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Курській області зараз перебувають тисячі солдатів з Північної Кореї, які, як очікується, незабаром долучаться до бойових дій для посилення російської армії. Водночас українські військові отримають важливу підтримку для протидії російському наступу — останній пакет допомоги від США включає щонайменше 212 бронемашин Stryker.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що перекидання військ КНДР на територію країни-агресора Росії, зокрема у прикордонні з Україною області може спровокувати Південну Корею на посилення військової допомоги Україні.

Політичний експерт Олександр Морозов сказав, що, ймовірно, Володимир Путін на угоді з КНДР не зупиниться. Диктатор може спробувати налагодити подібну співпрацю з Іраном.

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