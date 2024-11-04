"ЗСУ будуть знищувати військових КНДР": Сирський зробив важливу заяву

Головнокомандувач ЗСУ розповів, як будуть діяти ЗСУ на Курському напрямку.

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Сирський провів нараду / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Головнокомандувач ЗСУ

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Сирський віддав новий наказ українським військовим

Головнокомандувач ЗСУ доповів про Курську операцію

У понеділок, 14 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Про це главком ЗСУ написав у Telegram.

Він підкреслив, що на засідання говорили про фронт, зокрема, про Покровський, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський напрямки.

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Також Головнокомандувач ЗСУ доповів щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу українського державного кордону.

"Ми працюємо і будемо знищувати росіян, військових КНДР, всіх, хто буде загрожувати Україні. ", - написав Олександр Сирський.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Заяви Олександра Сирського - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ повідомляв, що українські оборонці зараз стримують один із наймасштабніших наступів російських військ з початку повномасштабного вторгнення. Він підкреслив, що активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів.

Як раніше писав Главред, Олександр Сирський проінспектував частини та підрозділи в Запорізькій області. Він перевірив їхню підготовку до оборонних дій в осінньо-зимовий період.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ працював у військових частинах і підрозділах, що виконують бойові завдання у Сумській та Курській областях. Під час візиту генерал провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад, після чого розповів про поточний результат Курської операції. За його словами, ситуація залишається під контролем ЗСУ, попри спроби армії країни-агресора Росії перехопити ініціативу.

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