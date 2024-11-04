Число збільшується: скільки військових КНДР вже в Курській області - Зеленський

Курська операція допомогла звільнити українських захисників із полону.

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Війська КНДР на Курщині / колаж: Главред, фото: ua.depositphoto.com, Офіс президента

Ключові тези президента:

11 тисяч військових КНДР вже в Курській області

Незабаром буде 3 місяці з початку операції ЗСУ на Курщині

Українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх число на території регіону збільшується. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави розповів, що йому доповідали Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки.

відео дня

"Щодо північнокорейських військових на території Росії, вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців і не бачимо збільшення реакції партнерів, на жаль", - наголосив він.

За його словами, незабаром буде 3 місяці з початку української операції у Курській області. Українські захисники тримають під контролем "санітарну зону" біля кордону.

Президент також наголосив, що Курська операція дуже допомогла звільнити захисників із російського полону.

Вечірнє звернення Зеленського - відео:

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Участь військ КНДР у війні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, північнокорейські війська беруть участь у бойових діях проти України в Курській області. Солдати з КНДР уже потрапили під обстріл Збройних сил України.

Колишній посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур заявив, що Україні слід знищувати військові підрозділи Північної Кореї на полі бою. Союзники повинні усвідомити серйозність загрози і нарешті діяти.

Крім того, у Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше повідомляли, що країна-агресорка Росія перекинула до районів поблизу України понад 7 тисяч північнокорейських солдатів.

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