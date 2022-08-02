Українські воїни знищили двох окупантів-баскетболістів з Бурятії / Колаж фото УНІАН та "ВКонтакте"

ЗСУ ліквідували двох російських окупантів з Бурятії - баскетболістів Дмитра Лагунова і Миколи Багрова. Про це повідомив в Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Іраклі Комахідзе.

У некролозі, який опублікований в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" не уточнюються деталі їх загибелі.

"Але можна припустити, що вони були контрактниками 11-ї ОГДШБр з Улан-Уде (військова частина №32364), про великі втрати якої інформація не раз просочувалася в ЗМІ", – уточнив Комахідзе.

Відомо, що Дмитро Лагунов родом із Забайкальського, але на піку своєї баскетбольної кар'єри грав у столиці Республіки Бурятія. За її межами виступав у складі команди "Лара", а всередині чемпіонату – за "Динамо".

Його колега і товариш по службі Микола Багров з дитинства грав за юнацьку збірну Бурятії. Працював у тренерському штабі команди "Байкал". Разом з Лагуновим грав за "Динамо".

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Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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