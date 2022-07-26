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"РФ кине з зарплатою і його сім'ю": ЗСУ ліквідували окупанта, який не встиг повоювати навіть місяць

26 липня 2022, 12:00

У путінській армії рядовий Гаврилов був стрільцем-помічником гранатометника. Був ліквідований 19 липня - менш ніж через місяць після того, як потрапив на війну.

Ромазан Гаврилов повернувся додому як "вантаж 200" / Фото facebook.com/irakli.komaxidze ​

Збройні Сили України ліквідували 25-річного солдата російської окупаційної армії Ромазана Гаврилова із 7-ї російської військової бази, розташованої в Абхазії.

Смерть загарбника підтверджена також на його батьківщині. Про це повідомив у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

У некролозі йдеться, що Ромазан Джалавдієвич Гаврилов народився 05.02.1997 року на хуторі Веселий Успенського району Краснодарського краю РФ. Майбутній окупант ріс у багатодітній родині з трьома молодшими братами і сестрою.

Впродовж 2016-2017 років проходив строкову військову службу у військовій частині 03007 ВКС РФ (339-й радіотехнічний полк, місто Астрахань).

"Імовірно, згодом служив за контрактом у частинах південного військового округу (ЮВО). З 21 червня 2022 року став значитися на контракті в мотострілецькому батальйоні в/ч 09332 – та ж 7-я російська військова база з місцем дислокації в місті Гудаута окупованій Абхазії, Грузія", – написав Комахідзе.

У путінській армії рядовий Гаврилов був стрільцем-помічником гранатометника 1-го мотострілецького відділення 1-го мотострілецького взводу 7-го мотострілецького батальйону в/ч 09332.

Ромазан Гаврилов / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Був ліквідований 19 липня - менш ніж через місяць після того, як потрапив на війну.

"І тут згадалася недавня історія з жмуром-"добровольцем" Максимом Мещеряковим, який так само був ліквідований в Україні, не встигнувши відслужити повний місяць. Російська держава кинула його сім'ю та не збирається виплачувати гроші", - прокоментував ліквідацію окупанта Комахідзе.

"Сьогодні, 26 липня, на хуторі Веселий буде "весело" – відбудеться прощання з Ромазаном Джалавдієвичем Гавриловим (одне лише поєднання ПІБ чого варте)", – додав він.

Ромазан Гаврилов
Ромазан Гаврилов був ліквідований 19 липня / facebook.com/irakli.komaxidze

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано окупанта Григорія Романова. 23-річний загарбник був упевнений, що "творить історію".

Крім того, Збройними силами України був ліквідований гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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