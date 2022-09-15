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Українські військові переходять до позиційної війни - Жданов

15 вересня 2022, 21:38

Генштаб починає чергову хвилю формування резервів для контрнаступу, каже Жданов.

Російські військові, українські військові, ЗСУ
Українські військові/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Українські військові переходять до позиційної війни і на окремих напрямках продовжують контрнаступ.

"На деяких напрямках триває контрнаступ, але в іншому темпі. Я так розумію, що Генштаб починає чергову хвилю формування резервів для контрнаступу в тому напрямку, який вони визначать", - каже військовий експерт Олег Жданов.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Глава Харківської ОВА Олег Синегубов 12 вересня зробив заяву, згідно з якою ЗСУ в деяких районах регіону вийшли до державного кордону з Росією. Військова операція триває. Ворог тікає або вглиб фронту, або на територію країни-агресора.

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Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що контрнаступальна операція України на Харківщині пройшла навіть краще, ніж очікувалося.

За його словами, українці довели свою здатність перемагати російські війська на полі бою. Однак про перемогу говорити поки рано-окупанти можуть піти в контратаку.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що Збройні Сили України в Харківській області звільнили понад 300 населених пунктів. Контрнаступ буде йти до повної деокупації регіону.

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