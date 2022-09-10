Війна в Україні перейшла в нову стадію: Жданов пояснив, що буде далі

Олег Жданов заявив, що війна в Україні перейшла в нову стадію / Фото УНІАН

Контрнаступ Збройних сил України на Харківському напрямку є переломним моментом. Можна вважати, що почалася третя стадія війни. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, до цього все літо українська армія вела позиційну війну.

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"День контрнаступу ЗСУ на Харківщину можна вважати початком переломного моменту і переходом війни до третьої стадії. В стадію контрнаступальних дій ЗСУ. Це буде не так швидко, як нам хочеться, поступово, але сам факт, що ми вже почали вирішувати питання по розгрому російських військ і звільненню нашої території. До цього у нас був етап позиційної війни. Все літо ми провели на цій стадії, навіть трохи відступали", — зазначив Жданов.

Військовий експерт підкреслив, що через українські контрнаступальні дії російська армія переходить до тактики терористичних дій щодо мирного населення.

"У зв'язку з наступом українських військ в окремих районах Херсонської області підрозділи ЗС РФ переходять до тактики терористичних дій щодо мирного населення. Зокрема, в с. Велика Олександрівка окупанти використовують людей в якості "живого щита". Таким чином вони не дають українським військам проводити штурмові дії", — додав він.

Контрнаступ ЗСУ та звільнення Харківської області

8 вересня Збройні Сили України підняли українські прапори в низці населених пунктів Харківської області, які раніше були окуповані росіянами. Зокрема, ЗСУ підняли прапор України в Балаклії, Волоховому Яру, Іванівці, Борщівці та Шевченківському.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни повідомляли, що Збройні сили України домоглися значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп'янськ. На думку експертів, ЗСУ можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

9 вересня головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний заявив, що всього за кілька днів ЗСУ звільнили від ворога вже понад 1000 квадратних кілометрів. Українські захисники продовжують успішний контрнаступ за багатьма напрямками.

10 вересня в Мережі з'явилися фото з Куп'янська. Як пише журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram, бійці першого батальйону 92-ї бригади підняли український прапор над міськрадою.

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