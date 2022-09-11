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Херсон незабаром може опинитися в щільному кільці ЗСУ - Олег Жданов

11 вересня 2022, 20:15

Херсонський напрямок не відстає від Харківського, адже там ЗСУ продовжують проводити методичне знищення угруповання російських окупантів.

Війна в Україні, Олег Жданов
Херсон може опинитися в щільному кільці ЗСУ - експерт/ Фото УНІАН, Reuters

Херсонський напрямок не відстає від Харківського, адже там ЗСУ продовжують проводити методичне знищення угруповання російських окупантів за допомогою дистанційних засобів вогневого впливу, повідомив військовий експерт Олег Жданов у YouTube.

"Але ми все одно там просуваємося вперед. Там вже підтверджено населений пункт Олександрівка. Звільнений. Це говорить про те, що ми заходимо з різних сторін на Херсон. Він може опинитися в щільному кільці Збройних сил України", — пояснив експерт.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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ЗСУ Олег Жданов новини України
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