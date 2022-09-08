Олег Жданов пояснив, чому Путін ігнорує поразки армії РФ

У війні Путін мовчатиме до останнього - Жданов / Reuters, Главред

Лідер країни-агресора Володимир Путін не визнає своєї військової поразки на полі бою в Україні й "мовчатиме до кінця", заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Фактам.

На питання, як можна програти у війні мовчки, експерт відповів, що Путін просто не буде розповідати про те, що відбувається російському суспільству.

"У той же час в самій Росії почнуть відбуватися якісь події, які зможуть перекрити інтерес суспільства до війни проти України. Ну, або на той час Путін вже не буде президентом", - додав Жданов.

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Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті триваюьь бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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