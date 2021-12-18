Українські прилавки завалені фальсифікатом масла: хто фабрикує і як відрізнити підробку

Масло в Україні здебільшого підробка / Reuters

Левова частка масла на українських прилавках - фальсифікат. Воно розбавлене рослинними жирами та іншими небезпечними компонентами.

Як пише OBOZREVATEL, якщо додавати рослинні жири, можуть утворитися дуже шкідливі для організму трансжири.

"Фальсифікувати масло якісним рослинними жирами не завжди вигідно. Тому фальсифікат роблять з відхідних жирів тваринного походження. Це все переробляється і вже ці нові жири, які промисловість наша створює, потрапляють в масло", - розповіла голова правління "Споживча довіра" Олена Куликова.

Крім того, іноді в неякісне масло додають антибіотики, говорить Куликова. А якщо регулярно вживати такий продукт, то з часом організм звикне і надалі перестане сприймати антибіотики. Тобто, ліки перестануть допомагати людині.

На українському ринку кількість фальсифікату масла становить від 20 до 80%.

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"Фальсифікація визначається складно. Коли рівень фальсифікації 50-90% рослинних жирів, легко визначити, але коли рівень менше 10%, то це зробити складно навіть професіоналам", - зазначив керівник Центру експертиз "Тест" Валентин Безрукий.

Держпродспоживслужба та органи місцевої влади назвали тих, хто виробляє фальшиве масло

"Богодухівський молокозавод", фальсифіковане масло якого виявили в школах в Кіровоградській області. Також раніше підроблену продукцію цього заводу виявили в Харкові.

"Еней", фальсифікат якого виявили в Пістинському ліцеї Івано-Франківської області.

"Оді" - це солодковершкове масло "Селянське", 73% жиру.

Отже, як правильно вибрати масло?

У домашніх умовах перевірити масло практично неможливо, але все-таки є деякі лайфхаки.

Зокрема, якісне масло не може коштувати дешево. Також фальсифікат можна визначити по консистенції: Молочний жир швидко твердне. Тобто, якщо масло м'яке, його не виходить розрізати ножем або ж продукт неправильної форми, то однозначно можна стверджувати – це або фальсифікат, або його неправильно зберігають. В обох випадках купувати таку продукцію не варто.

Нагадаємо, раніше фахівці Центру експертиз Тест купили в Інтернеті у різних продавців 10 баночок ікри. Після завершення досліджень виявилося, що 7 з 10 примірників – фальсифікат.

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