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Як визначити справжню червону ікру та не купити підробку - поради експертів

17 грудня 2021, 07:00

Ціна - не завжди той показник, який допоможе відрізнити підроблену червону ікру. Деякі продавці продають фальсифікат за ціною справжнього продукту.

червона ікра
Українцям масово продають фальсифікат ікри / фото pixabay.com

Бутерброди з червоною ікрою - майже такий же традиційний атрибут святкування Нового року, як і салат Олів'є. Правда, щоби купити якісну червону ікру, доведеться постаратися, адже українцям масово продають фальсифікат. Причому ціна - не завжди той показник, який допоможе відрізнити підробку. Деякі продавці продають фальсифікат за ціною справжньої ікри. Таким чином вони не лише отримують надприбуток, а й уникають питань щодо того, чому делікатес такий дешевий.

Фахівці Центру експертиз Тест купили в Інтернеті у різних продавців 10 баночок ікри. Після завершення досліджень виявилося, що 7 з 10 примірників – фальсифікат, передає Obozrevаtel.

З чого роблять підроблену червону ікру

Голова правління Центру Валентин Безрукий зазначив, що якщо 100 грамів червоної ікри коштують менше 115 грн, можна сміливо стверджувати, що це фальсифікат.

Найімовірніше, при виготовленні підробленої червоної "ікри" використовували білкові капсули, які не мають ані рибного смаку, ані запаху. Собівартість таких капсул складає всього близько 14 грн за 100 грамів, а продають їх під виглядом ікри вже щонайменше за 40 грн.

Також іноді підроблену ікру роблять за допомогою желатину і замороженого рослинного масла.

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"На жаль, продається така ікра дуже добре. У мене є знайомі, які купують таку ікру, їм подобається, що вона зовні дуже красива, не смердить рибою. Але справжня ікра повинна пахнути рибою", - зазначив Безрукий.

Іноді можна зустріти в продажу фальсифікат ікри за ціною справжньої - делікатес продають по 140 гривень за баночку, як ніби вона виготовлена в Російській Федерації. Але насправді це білкова "ікра". Таким чином за 140 гривень можна купити цілий кілограм продукту, а не 100 грамів. Шахраям залишається лише докупити баночки, і тоді вони починають обманювати українців.

Як визначити справжню червону ікру

Червона ікра першого сорту зроблена з одного виду риби, повинна мати цілі ікринки без рідини на дні баночок. Вміст солі 4-6%.

Червона ікра другого сорту коштує дешевше. У таких баночках можна побачити ікринки, що лопнули. Крім того, в ній велика кількість солі.

"Умовно, я бачу банки по 100 грн в супермаркетах. Але це ікра другого сорту: в ній більше солі, якісні характеристики нижчі. Водночас це буде справжня ікра. Є також недорога ікра глибокої заморозки з консервантами, якщо без консервантів - трохи дорожче. Не можна сказати, що за 100 з копійками гривень справжню ікру не купиш. Ще кілька тижнів тому по акції можна було взяти за 150 грн ікру, яка зазвичай коштує по 300 грн", - розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

Як купити якісну червону ікру

  • Якщо вам кажуть, що товар привели з Росії, то варто мати на увазі, що офіційно подібний товар в Україну давно не імпортують. Отже, можна припустити, що навіть якщо це справжня ікра, то потрапляє в нашу країну контрабандою.
  • Якщо вам пропонують баночку ікри за ціною близько 35 грн – це явно фальсифікат.
  • Вибираючи ікру в жерстяній банці, обов'язково дивіться її на цілісність і термін придатності.
  • Якщо ікра в скляній тарі - подивіться, чи не видно цвілі.
  • Якщо продукт продають на вагу, то він не повинен бути масово розчавленим.
  • Варто добре подумати перш ніж купувати ікру, в складі якої є уротропін (Е 239).

Експерти радять купувати такий товар у великих магазинах, щоби в разі чого погану ікру можна було повернути і написати скаргу. Також вони нагадують, що ікра не повинна зберігатися відкритою більше двох діб.

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Як повідомляв Главред, українці часто закуповуються на акціях, і перед новорічними святами з'явилося безліч пропозицій купити товари зі знижкою. Але потрібно мати на увазі, що найчастіше продавці використовують цей період, щоби позбутися від продуктів, термін придатності яких добігає кінця. Голова правління асоціації Споживча довіра Олена Куликова розповіла, як не купити замість якісного товару "неліквід".

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