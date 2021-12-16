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Цвіль і минулий термін придатності: як українцям продають прострочені товари під час акцій

16 грудня 2021, 06:53

Супермаркети періодично продають прострочену продукцію, частково змішавши її зі свіжим товаром. Часто проблеми виникають при покупці делікатесів.

супермаркет, Продукти, магазин
Супермаркети продають по акції продукцію, яку слід було б зовсім прибрати з полиць / УНІАН

Українці часто закуповуються на акціях, і перед новорічними святами з'явилося безліч пропозицій купити товари зі знижкою. Але потрібно мати на увазі, що найчастіше продавці використовують цей період, щоби позбутися від продуктів, термін придатності яких добігає кінця. Голова правління Асоціації Споживча довіра Олена Куликова розповіла, як не купити замість якісного товару " неліквід".

По-перше, експерт радить уважно розглядати продукцію, перевірити, чи немає дефектів. Іноді вони можуть бути приховані. Особливо це стосується уціненої продукції, пише Obozrevatel.

Часто проблеми виникають при покупці делікатесів по акції.

"Нещодавно під час одного з рейдів ми виявили червону рибу. Вона була з нормальним терміном придатності, але йшла по акції. Ми спочатку не зрозуміли, в чому справа. Але коли стали розглядати її дуже близько, то помітили, що була пошкоджена упаковка. А на самій рибі була цвіль, в тій частині, де вона стикається з фольгою. Коли береш продукт, цього не видно. А насправді там є проблеми. Таку продукцію вживати в їжу не можна", - розповіла Куликова.

читайте також"Дуже чорна п'ятниця": у київському супермаркеті зробили "знижку" на сосиски з індички за 2000 грнЗа її словами, в період передсвяткового ажіотажу супермаркети періодично "скидають" таку неліквідну продукцію, яку слід було б зовсім прибрати з полиць. При цьому прострочену продукцію можуть продавати безпосередньо або ж частково змішувати зі свіжим товаром, в результаті покупець може купити неякісний товар.

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Як повідомляв Главред, раніше голова правління Споживча довіра Олена Куликова розповіла, яку ковбасу краще не купувати, адже вона містить найдрібніші "голки" і може травмувати стравохід.

Нагадаємо, вартість новорічного столу 2022 злетіла. Подорожчали практично всі продукти, які знадобляться господиням для приготування традиційних страв. У Києві за бюджетне свято доведеться викласти 2,1 тис. грн., а якщо додати делікатеси, то 2,6 тис. грн.

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