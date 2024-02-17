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Українські ДРГ ведуть бої в Авдіївці: росіяни зазнають великих втрат - АТЕШ

Юрій Берендій
17 лютого 2024, 22:07
Представники партизанського руху зазначають, що протягом останніх годин відбуваються рейди українських ДРГ на території окупованої Авдіївки.
Українські ДРГ ведуть бої в Авдіївці: росіяни зазнають великих втрат - АТЕШ
Українські ДРГ не дають жодного спокою окупантам / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські диверсійні групи продовжують активні бойові дії проти окупантів у Авдіївці навіть після того, як Сили оборони України відійшли на резервні позиції. Про це ввечері 17 лютого повідомляють у Телеграм-каналі партизани руху "АТЕШ".

Представники руху "АТЕШ" заявляють, що підрозділи Збройних сил РФ, які залишилися в Авдіївці, не відчувають жодного святкового настрою в зв'язку з контролем над містом.

"Українські ДРГ не дають жодного спокою окупантам, малими групами у формі противника проводять диверсії на позиціях росіян та завдають їм значних втрат", — зазначають партизани.

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Протягом останніх кількох годин було проведено кілька таких операцій та ліквідовано до десяти російських окупантів.

"Їхня так звана "перемога" не така вже й солодка як вони очікували", — наголошують в "АТЕШ".

Виведення військ з Авдіївки

У бойовому звіті Третьої окремої штурмової бригади зазначено, що її військові завдали значних втрат ключовому ударному угрупуванню армії окупантів в Авдіївці.

Сержант ЗСУ Єгор Фірсов повідомив, що оперативне рішення допомогло українським військам уникнути оточення, але бої в місті тривають.

Крім цього, відведення ЗСУ з Авдіївки, за словами військовослужбовця Максима Курінського, є тактичним ходом, а справжній переломний момент ще наступить.

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війна в Україні ситуація в Авдііївці
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