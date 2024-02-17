Українські ДРГ ведуть бої в Авдіївці: росіяни зазнають великих втрат - АТЕШ

Українські диверсійні групи продовжують активні бойові дії проти окупантів у Авдіївці навіть після того, як Сили оборони України відійшли на резервні позиції. Про це ввечері 17 лютого повідомляють у Телеграм-каналі партизани руху "АТЕШ".
Представники руху "АТЕШ" заявляють, що підрозділи Збройних сил РФ, які залишилися в Авдіївці, не відчувають жодного святкового настрою в зв'язку з контролем над містом.
"Українські ДРГ не дають жодного спокою окупантам, малими групами у формі противника проводять диверсії на позиціях росіян та завдають їм значних втрат", — зазначають партизани.відео дня
Протягом останніх кількох годин було проведено кілька таких операцій та ліквідовано до десяти російських окупантів.
"Їхня так звана "перемога" не така вже й солодка як вони очікували", — наголошують в "АТЕШ".
Виведення військ з Авдіївки
У бойовому звіті Третьої окремої штурмової бригади зазначено, що її військові завдали значних втрат ключовому ударному угрупуванню армії окупантів в Авдіївці.
Сержант ЗСУ Єгор Фірсов повідомив, що оперативне рішення допомогло українським військам уникнути оточення, але бої в місті тривають.
Крім цього, відведення ЗСУ з Авдіївки, за словами військовослужбовця Максима Курінського, є тактичним ходом, а справжній переломний момент ще наступить.
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