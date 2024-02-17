Переломний момент попереду: боєць ЗСУ розповів правду про вихід з Авдіївки

За словами військовослужбовця, ситуація фронті стабілізується до березня 2024 року.

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Боєць ЗСУ оцінив виведення військ з Авдіївки / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Відведення ЗСУ з Авдіївки, за словами військовослужбовця Максима Курінського, представляє собою лише тактичний хід, а справжній переломний момент ще попереду. Таку думку військовослужбовець 26-го окремого стрілецького батальйону 47-ї ОМБр висловив під час інтерв'ю Radio NV.

"Таке рішення вважаю і раціональним, і доцільним. Тому особливих моментів розчарування не переживаємо... По-моєму, треба бути хитріше, мабуть, і робити маневри, щоб іншим чином здобути ту чи іншу перемогу. Тому це не така подія, яка була б для когось із українців гіршою чи поганою. Я думаю, що все буде добре, нам ще трохи потрібно почекати. Орієнтовно до березня місяця, на мою думку", - зазначив він.

Боєць впевнений, що справжній переломний момент ще не настав. Він додав, що навіть відведення, яке вже відбулося, не надає жодної стратегічної переваги нашому ворогові.

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"Тому будемо дивитися, що буде далі. Тобто не засмучуйтеся", резюмував він.

Ситуація в Авдіївці

У партизанському русі "Атеш" повідомили про недоліки в організації евакуації поранених та загиблих, а також недостатнє забезпечення бронежилетами російських військових, які беруть участь у штурмах Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію в Авдіївці.

Російські окупанти сконцентрували всі свої резерви в Авдіївці та завдали місту серйозних зруйнувань, що залишило Сили оборони України без придатних позицій для оборони. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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