Під Авдіївкою ЗСУ вирівняли лінію фронту: окупанти мають колосальні втрати - 3 ОШБр

Третя штурмова бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та зуміла вирівняти лінію фронту.

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Третя штурмова бригада оприлюднила бойовий звіт / Колаж: Главред, фото: instagram.com / libkos, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Військові Третьої окремої штурмової бригади завдали значних втрат ключовому ударному угрупуванню армії окупантів в Авдіївці. Про це йдеться в бойовому звіті бригади.

У повідомленні зазначено, що російські війська мали значну перевагу у важкій зброї, артилерії, ударних дронах та застосовували до сотні КАБів на день. Незважаючи на це, бригада зуміла завдати значних втрат ворогу.

З моменту передислокації Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївку російські втрати становлять понад 1500 загиблих, понад 3500 поранених і понад 20 одиниць бронетехніки.

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"До моменту відведення бійці Третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій... Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку", - розповіли у бригаді.

Наразі бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту.

Вихід україїнських військ з Авдіївки

Нагадаємо, вночі 17 лютого Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки, щоб уникнуть оточення та зберегти життя військових. Цю інформацію підтвердив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він наголосив, що "оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах".

Також сержант ЗСУ Єгор Фірсов повідомив, що частину Авдіївки, з якої Сирський дав указ вивести війська, все ще контролювали ЗСУ. Він зазначив, що було ухвалено оперативне рішення, яке не дозволило військам потрапити в оточення, однак бої в Авдіївці тривають.

Крім цього, спецпризначенці ГУР разом з іншими військовими впродовж тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи ворогові втрат. Під час відходу основних сил з міста, вони забезпечували евакуаційний коридор.

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