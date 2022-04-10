ЗСУ знищили велику колону техніки орків, яка ішла на Ізюм/ Фото ілюстративне, Telegram Киевская ОВА

У Харківській області в ніч на 10 квітня захисники України знищили велику ворожу колону, яка рухалася в бік міста Ізюм.

Про нинішню ситуацію на Харківщині та протистояння українських військових російським загарбникам станом ранок неділі, 10 квітня, розповів голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ – знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма", – написав Синєгубов.

Також він розповів, що ЗСУ повністю завершили зачистку території в селі Вільхівка. При цьому там бійці 92-ї бригади виявили яму з трупами російських солдатів. За словами голови ОВА, це "приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із "своїми".

Крім цього, Синєгубов повідомив, що влада продовжує евакуацію з міста Лозова, що розташоване в південній частині області. Звідти уже виїхали близько 20 тисяч людей.

Також вдається налагодити все більше поставок гуманітарної допомоги до тергромад.

"У Харкові, як і раніше, працюють також пункти видачі. Обласний логістичний штаб продовжує отримувати найнеобхідніше: продукти харчування, засоби гігієни та ін. Усіх волонтерів, хто має змогу допомагати, прошу звертатися до органів місцевого самоврядування та РДА", – додав голова обласної військової адміністрації.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія Росії стала обстрілювати місто Харків новими видами бомб, які спускаються на парашутах. Жителям міста в жодному разі, та за жодних обставин не можна наближатися до таких парашутів.

Також повідомлялося, що в напрямку до Харкова помітили велику колону окупаційних військ. Колона протяжністю понад 12 кілометрів пройшла на південь через село Великий Бурлук у Харківській області в напрямку до обласного центру. Пересування військ зафіксовано на супутникових знімках. На них можна помітити броньовані машини, вантажівки артилерією, яка буксирується, і додатковим обладнанням.

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