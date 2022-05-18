Українська артилерія рознесла командний пункт з російськими офіцерами на Донбасі

Українська артилерія рознесла командний пункт набитий російськими офіцерами на Донбасі / уніан, скріншот

На Донбасі українські артилеристи знищили командний пункт російських морпіхів.

В результаті артилерійського удару підрозділами ЗС України в Донецькій області був знищений командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в / ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту, повідомили журналіст Роман Цимбалюк.

На даний момент відомо про 3 загиблих і більше 14 поранених офіцерів командного складу бригади, в тому числі:

ТВО командира 810 обр МП полковник Ян Суханов-важко поранений;

начальник зв'язку 810 обр МП капітан Андрій Бушмін-важко поранений;

командир 542 десантно-штурмового батальйону підполковник Олексій Теремков-важко поранений;

Т. В. О. командира 382 окремого батальйону МП майор Леонід Смирнов-важко поранений;

командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 огсадн капітан Віктор Єршов-важко поранений – відірвана рука).

Раньше Збройні Сили України знищили російських окупантів, які намагалися подолати Сіверський Донець. Удар ЗСУ було завдано після того, як аеророзвідники Держприкордонслужби виявили, що окупанти налагодили через річку переправу.

читайте також130 "двохсотих", техніка і склади: ЗСУ накрили артилерією окупантів, що огризнулися, на ХерсонщиніТакож повідомлялося, що українські воїни збили ворожий безпілотник "Орлан". Летючу ціль успішно збили воїни 14 окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого.

Захисники одразу почули наближення безпілотника, адже він "дірчить як мопед". Російський "Орлан" вони збили снайперським пострілом з ДШК.

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