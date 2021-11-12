У ЗСУ назвали число російських військових на Донбасі

Війна на Донбасі / Reuters

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей проти України воює кілька тисяч росіян.

"Близько 2,1 тисячі кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали і офіцери займають ключові командні посади", - розповів Залужний.

А загальна чисельність першого і другого корпусів Південного військового округу РФ, які ведуть бойові дії проти українських військових на Донбасі, становить 35,5 тисяч осіб. Це військове угруповання постійно підтримується Росією.

"Ситуація з безпекою складна, але повністю контролюється Об'єднаними силами", - підкреслив він.

Залужний додав, що окупанти посилили передові підрозділи танковими групами і активно використовують безпілотники і снайперів проти підрозділів ЗСУ на Донбасі.

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Загострення на Донбасі та застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar

Волонтер Роман Доник 26 жовтня зробив заяву про те, що Збройні сили України підняли в повітря куплений у Туреччини безпілотник Bayraktar на Донбасі і завдали удару по позиціях російських гібридних військ. Дані дії стали відповіддю на обстріли українських позицій в районі Гранітного і призвели до знищення ворожої гармати.

У штабі ООС підтвердили застосування БПЛА на Донбасі. Українські війська повідомили, що російські бойовики здійснили обстріл позицій ЗСУ в напрямку Гранітного. Поранення отримали двоє бійців ООС, один з них загинув. У відповідь українські військові за наказом головнокомандувача військами Залужного задіяли безпілотник.

Франція і Німеччина зробили заяву про те, що Париж і Берлін стурбовані ситуацією, пов'язаною з загостренням конфлікту на Донбасі, а також застосуванням ЗСУ безпілотника Bayraktar, і закликали сторони до стабілізації ситуації.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв розповів, що БПЛА Bayraktar на балансі української армії вже півроку. Вони розміщені не тільки на Донбасі, але і в південних і північних регіонах країни. Україна готова їх застосувати навіть у бойових умовах.

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