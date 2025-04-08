Уперше за десятки років: на кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску

На пункті пропуску працюватиме дві смуги в напрямку в'їзду та виїзду з України.

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На кордоні з Угорщиною відкрили новий КПП / колаж: Главред, фото: facebook.com/Ministry.for.development

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Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн

На пункті пропуску працюватиме дві смуги в напрямку в'їзду та виїзду

Україна та Угорщина відкрили новий спільний пункт пропуску на кордоні - "Велика Паладь-Надьгодош". Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн. Працюватиме він у денний час із 07:00 до 18:00 щодня.

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Новий пункт пропуску за добу, ймовірно, зможе перетинати 200 легкових авто та 600 пішоходів. Очікується, що за рік "Велика Паладь" збільшить пропускну спроможність українсько-польської ділянки кордону на 73 тисячі легкових авто та 220 тисяч пішоходів.

На пункті пропуску працюватиме дві смуги в напрямку в'їзду та виїзду з України.

"Відкриття пункту пропуску "Велика Паладь" - повністю відповідає нещодавно ухваленій державній Стратегії з розвитку пунктів пропуску до 2030 року. Таким чином ми рухаємося за затвердженим планом. Відкриття пункту на тимчасовій інфраструктурі по обидва боки кордону було спільним рішенням з угорською стороною, що забезпечило швидкість реалізації проєкту", - зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, у майбутньому планується будівництво тут повноцінного пункту пропуску.

"Важливо, що це перший новий пункт пропуску на українсько-угорському кордоні, який відкрито за останні кілька десятків років. Запуск "Великої Паладі" насамперед матиме важливий вплив на регіональний розвиток і розвантаження інших пунктів пропуску, де перетинають кордон легкові авто", - зазначив Кулеба.

Виїзд за кордон з України - останні новини

Як повідомляв Главред, з початком війни в Україні чоловікам було заборонено виїжджати за кордон для навчання. Однак, у 2024 році цю заборону було скасовано, і тепер студенти чоловічої статі можуть навчатися в іноземних університетах.

Також у Верховній Раді розглядають законопроєкт, який дасть змогу молодим українцям віком від 18 до 24 років вільно виїжджати за кордон для навчання в іноземних навчальних закладах.

У березні Кабмін дозволив виїзд за кордон ще одній категорії чоловіків.

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