Українець звернувся до НАТО: пропонує забрати його землю під військову базу

У листі чоловік уточнив адресу земельної ділянки, яка знаходиться в одному з сіл області.
Житель Харківської області звернувся до НАТО з пропозицією розмістити на своїй земельній ділянці військову базу.
Чоловік висловив готовність передати 8,13 га в безкоштовне довічне користування.
Щоб не бути голослівним, він зафіксував свою ініціативу, написавши заяву на ім'я генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Фото листа було опубліковане в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.
У листі чоловік уточнив адресу земельної ділянки, яка знаходиться в одному з сіл області, а також підписав заяву і уточнив дату – 10 січня. Автор поста зазначив, що агресивні дії Росії лише переконують українців у необхідності інтеграції з НАТО.
Ультиматум Росії
Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.
У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати затягуватимуть цей процес.
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